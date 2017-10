Ça s’est passé un 31 octobre : fin de l'Exposition universelle de Lyon

De la fermeture de l'Exposition universelle en 1872 à la fin de l'ouverture au public la tour métallique de Fourvière en 1953, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques qui ont marqué les 31 octobre lyonnais au fil des siècles.

DR La place Bellecour au XIXe siècle

1551 : Claude Menier, maître d'école et ministre réformé, est brûlé aux Terreaux. (Né à Issoire).

1577 : Enterrement de François Grolier, ancien conseiller de Ville, Bibliophile. Lyon (St Paul).

1590 : Acte consulaire instituant un "sommelier ordinaire" de la Ville, ayant pour fonction de vendre au consulat de bons vins pour les cadeaux officiels à faire aux grands personnages.

1662 : Mort du P. Théophile Raynaud, s.j., (Né à Sospelle, Comté de Nice, 1583).

1663 : Ordonnance de l'archevêque Camille de Neufville instituant le séminaire Saint Irénée, et le confiant aux prêtres de Saint-Sulpice.

1705 : Le Consulat de Lyon achète à l'archevêque la Justice de la Guillotière et du mandement de Béchevelin.

1771 : Dernière séance du Parlement de Dombes.

1774 : Mort de Jean-Baptiste-Marie Bron, évêque de Sarept, suffragant de Lyon. Lyon-St-Vincent (à Serin). (Né à Lyon, St-Paul, le 8 novembre 1711). Inhumé en l'église St Paul.

1783 : Transfert au dépôt de mendicité de la Quarantaine des pauvres hébergés au Bicêtre de la Charité.

1787 : Instruction royale portant nouveau règlement sur les fonctions des Assemblées de la Généralité.

1791 : La municipalité décide d'appliquer le décret qui ordonne de supprimer tous les signes de noblesses et les armoiries.

1793 : Première condamnation prononcée par la Commission de Justice populaire.

1810 : La Ville achète le monastère des Jacobins pour y installer la Préfecture (sera fait en 1818).

1815 : La commission de l'Instruction publique supprime parmi d'autres, les facultés des lettres et des sciences de Lyon. Confirmé par ordonnance royale du 18 janvier 1816.

1832 : Ouverture de la nouvelle passerelle St Vincent.

1852 : Mort de Jean-Michel Dalgabio, architecte, membre de l'Académie. Inhumé à Loyasse, allée 21. 63 ans.

1859 : Rentrée du séminaire St Irénée, dans son nouveau bâtiment encore en chantier.

1870 : Arrêté du maire instituant un emprunt forcé, égal au rôle des quatre contributions pour l'année 1870.

1871 : La chapelle du monument des Brotteaux est rouverte au culte, après avoir, pendant plus d'un an, servi de caserne et de grenier.

1872 : Fermeture de l'Exposition universelle.

1879 : Mort d'Edmond Valentin, ancien préfet du Rhône (1871), sénateur du Rhône (1876). Paris. (Né à Strasbourg, le 27 avril 1823).

1882 : Justin Massicault, préfet de la Somme, est nommé préfet du Rhône.

1893 : Mort de Julien Auguste Sevène, ancien président de la Chambre de commerce, président de la Société d'économie politique. Inhumé à Loyasse, (allée 54 bis).

1894 : Congrès national scientifique d'hygiène ouvrière, tenu à Lyon, à la Bourse du travail. (Le premier, tenu à Paris, 1892).

1953 : Le tour métallique de Fourvière ferme ses portes au public.

1955 : Fêtes et cérémonies pour les cinquante ans de maire d'Edouard Herriot. Le 30, cérémonie principale en présence du Président du Conseil (Faure) et du ministre de l'intérieur (Bourgès-Maunoury).

1957 : Ouverture du "Théâtre de la Cité", au théâtre municipal de Villeurbanne. Dir. : R. Planchon. Première pièce : Henri IV, de Shakespeare.

1959 : Inauguration d'un médaillon d'Edouard Herriot, sous le porche du 1 cours d'Herbouville. Sculpteur : J. Dulac.

1977 : Entrée en service des abattoirs de Corbas. Le 29, l'abattoir de la Mouche à fermé ses portes.