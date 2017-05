Au Comoedia, on projette des courts-métrages du Festival de Clermont

Le Comoedia projette aujourd’hui et demain plusieurs courts-métrages présentés lors de la dernière édition du Festival international du Court-Métrage de Clermont-Ferrand.

Ce mardi 9 mai 2017, à partir de 20h, le Comoedia, cinéma indépendant lyonnais, diffusera une sélection de films primés et remarqués au Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, qui avait lieu entre le 3 et le 11 février. Une sélection "Coups de cœur" constituée de quelques courts-métrages récompensés en 2017, tels que Chasse Royale, prix ADAMI d’interprétation, ou Panthéon Discount, prix Etudiant de la Jeunesse, et qui, après avoir tourné pendant près de deux mois dans une cinquantaine de cinémas rhônalpins, arrive enfin à Lyon.

Cette rétrospective se poursuivra ainsi demain mercredi 10 mai 2017. Retrouvez dès 14h une séance jeune public, un programme de 7 courts-métrages à découvrir en famille puis, à 18h, un vernissage de l’exposition "Anatomie du Labo", une série de sérigraphies inspirées des films de l’édition 2016. Pour clore la soirée, une nouvelle sélection de courts-métrages, directement tirés de la compétition Labo du festival, sera projetée, après une présentation d’Isabelle Putod, réalisatrice de L’exilé du temps, l’un des films diffusés. Deux sélections établies par le festival lui-même, donc, qui se destinent à réunir tout le monde sous une seule passion : celle du cinéma.