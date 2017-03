Anse : le modélisme à l'honneur les 18 et 19 mars

La deuxième édition du Festi Modélisme se tiendra à Anse les 18 et 19 mars. Sur plus de 1000 m², passionnés et professionnels exposeront leurs plus belles pièces.

À l'heure des drones et autres produits prêts à consommer, le modélisme fait de la résistance. Pour la deuxième fois, le club modélisme des Pierres Dorées organise le Anse Festi Modélisme.

Les 18 et 19 mars à la salle Ansolia, l'exposition fera la part belle aux modèles réduits, figurines et dioramas sur plus de 1000 m². Marchands spécialisés et démonstrations de véhicules seront au rendez-vous. À l'extérieur, un bassin sera envahi par des navires miniatures qui ont souvent demandé plusieurs semaines de travail.

Le club des Pierres Dorées aura ainsi l'occasion de présenter ses plus belles créations tout en mettant en avant ses valeurs. Tous les samedis, une dizaine d'adolescents se retrouvent pour construire des modèles réduits, profitant de l'aide et l'expertise de 28 adultes qui partagent leur passion. Le modélisme, c'est aussi l'art d'insuffler une âme aux objets, au prix de la patience et de la minutie.

Anse Festi Modélisme les 18 et 19 mars, salle Ansolia, Impasse Lamartine

Entrée 3 euros et gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés