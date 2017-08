Agenda : que faire à Lyon par temps de pluie ?

En ce début de mois d’août, le mauvais temps s’est invité au programme des festivités. Que faire lorsque mère nature est capricieuse ? Sachez que pluie ne rime pas forcément avec ennui, alors pas question de se laisser aller à la paresse. Même par temps morose, il y a toujours une pluie d’activités à faire.

© Laurent Cousin

Visiter les traboules

Sans aucun doute le meilleur moyen d’arpenter la ville tout en restant au sec. Ces petits passages couverts, chargés d’histoire, vous permettront de circuler d’un immeuble à un autre tout en ayant l’assurance de passer entre les gouttes.

Explorer les souterrains lyonnais

Ou l’art de la cataphilie. Quoi de mieux que de se réfugier sous terre par temps maussade ? Activité réservée aux aficionados d’exploration urbaine et autres téméraires.

Se détendre dans un bar à chat

Lyon a succombé à la mode des Néko café, ces bars/salons de thé ou humains et félins se côtoient. Un concept original tout droit venu du Japon fraîchement débarqué en terres lyonnaises. Alors, autant en profiter, d’autant plus que chat tombe bien, c’est la journée internationale du chat.

Gentlecat de 13h à 19h du mercredi au samedi et de 11h à 15h15 le dimanche. Fermeture le lundi et mardi en août.

Chamourai uniquement le samedi et dimanche de 10h à 19h en été

Se cultiver

C’est n’est pas l’offre culturelle qui manque à Lyon : la ville regorge de musées et autres temples de la culture. Qu’il s’agisse du Musée des confluences, de celui de la Miniature et du Cinéma, du Musée des Beaux-Arts, de l’Institut d’Art contemporain, ou encore du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation … Il y a l’embarras du choix. Quitte à rester enfermé, autant en profiter pour se cultiver.

Défier les lois de la pesanteur

Avec 2400m2 de surface "grimpable", c’est à Lyon que se trouve la plus grande salle d’escalade de France. Alors on enfile sa tenue de sport et on file au Mur de Lyon. Dans une moindre mesure, mais tout aussi impressionnant, il est possible d’aller gravir le plus haut mur de France chez Azium, en plein cœur du centre commercial de Confluence.

Mur de Lyon ouvert tous les jours de 9h à minuit (sauf le 24/12 et 31/12 : fermeture 18h; fermé le 25/12 mais ouvert le 1/01). Azium ouvert tous les jours de 10h à 23h avec une nocturne le mardi jusqu’à minuit. Fermeture à 22h le dimanche soir.

Noyer son désarroi à l’Aquarium de Lyon

Que vous soyez plutôt marin d’eau douce ou amateur de grand large, là aussi il y en a pour tous les goûts. Laissez-vous porter par le courant et naviguez de salle en salle pour y admirer la diversité de la faune aquatique. La fosse aux requins y vaut le détour.

Tous les jours de 11h à 19h. Billetterie sur le site internet de l’aquarium ou directement sur place.

(Re)découvrir les Halles Paul Bocuse

S’il y a bien un endroit où aller manger par temps de pluie, c’est ici : véritable emblème de la gastronomie lyonnaise, le marché couvert des halles saura ravir vos papilles. Du fromage, aux huîtres en passant par la charcuterie, vous y trouverez ce qui se fait de meilleur dans la région. Un incontournable pour tout gourmet qui se respecte.

Horaires : En semaine : de 7h00 à 22h30. Dimanche et les jours fériés : de 7h00 à 16h30. Plus d’informations sur le site.