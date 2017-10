Agenda : que faire à Lyon les 6, 7 et 8 octobre ?

Pour ce week-end qui s’annonce radieux, Lyon Capitale a sélectionné pour vous un florilège d’événements pour sortir, s’instruire, et faire la fête à Lyon.

Parler liberté aux Entretiens Jean Moulin de Caluire-et-Cuire

La Ville de Caluire-et-Cuire (Rhône) organise du 5 au 7 octobre 201 7 au Radiant-Bellevue la 2e édition des Entretiens Jean Moulin, sur le thème : "Liberté ! Sommes-nous tous libres de la même façon ?". De nombreuses tables rondes y seront organisées autour de trois questions principales : comment la notion de liberté s'est-elle peu à peu imposée dans nos sociétés ? Les libertés individuelles et collectives sont-elles compatibles avec le besoin de sécurité grandissant ? Quelle marge de manœuvre pour continuer à garantir notre liberté avec les innovations technologiques ? Organisés en partenariat avec le Radiant-Bellevue, Sciences Po Lyon, Philosophie Magazine et l’Inet (Institut national des études territoriales), les Entretiens Caluire-et-Cuire – Jean Moulin réunissent des personnalités de toutes disciplines (histoire, philosophie, sociologie, droit, urbanisme, bioéthique ) comme Alain Bauer, Thierry Cretin, Sorj Chalandon, Philippe Corcuff, Luc Ferry, Cynthia Fleury Outre.

Vivre l’opéra Norma en direct depuis New York

©Facebook Sondra Radvanovsky

Sondra Radvanovsky et Joyce DiDonato se feront face dans les rôles de Norma et Adalgisa dans l'opéra dramatique de Bellini ce samedi 7 octobre à 18h55 dans les cinémas Pathé Bellecour et Pathé Vaise de Lyon. L'opéra sera projeté en direct du Metropolitan Opera de New Yor.k Une production de Sir David McVicar qui sera retransmis par satellite en image HD et son 5.1. Près de 30 0000 spectateurs sont attendus dans les cinémas de France.

Admirer le Nez de Cyrano sur grand écran

Si vous aimez le spectacle vivant au cinéma, la pièce Cyrano de Bergerac filmé depuis la salle Richelieu de la Comédie-Française sera rediffusée au Pathé Bellecourt ce dimanche à 11 heures. La célèbre pièce d'Edmond Rostand a été mise en scène par Denis Podalydès avec une scénographie d'Éric Ruf et des costumes signés Christian Lacroix. Elle a remporté six Molières.

S'évader à La Biennale d’art contemporain

La 14e Biennale d’Art contemporain de Lyon a ouvert le mercredi 20 septembre dernier. Ce deuxième volet d’un triptyque consacré à “La modernité” s'inscrit dans le prolongement de l’antique querelle des Anciens et des Modernes. "Mondes flottants" parle des nouvelles technologies, de questions sociales et politiques (les flux migratoires, l’écologie…). Autour d'artiste émergent ou déjà reconnu, cette 14e Biennale et à découvrir à la Sucrière et au Musée d'art contemporain de Lyon.

Danser pour la bonne cause à Elekt’Rhône

© Facebook Festival Elekt’Rhône 2017

Le festival lyonnais de musique électronique dont la première édition remonte à 2009, rassemble chaque année près de 2500 participants. Un festival caritatif dont tous les bénéfices sont reversés pour une cause différente chaque année (Lutte contre le cancer, Sidaction, Musique Pour Tous...). L'édition 2017 se déroulera les 6 et 7 octobre prochains et ne dérogera pas à la règle en reversant ses bénéfices à l’association Musique Pour Tous qui promeut l'apprentissage de la musique favorise l'épanouissement et l'intégration sociale de jeunes n'ayant pas accès à cet art pour des raisons économiques, sociales et culturelles. Le premier soir de festival aura lieu au Petit salon (Lyon 7e – 12€). Le lendemain un Open air gratuit sera organiser de 15h à 21h30 au Parc Blandon autour d'un line-up House & Funk.

Pose ses verres de Ninkasi à la Fosse aux ours

Plusieurs fois par an, le Ninkasi sort de ses cuves pour aérer ses houblons et propose des concerts de plein air. Ce sera le cas ce samedi de 15h à 20h à la Fosse aux ours. Deux gagnants du Ninkasi Musik Lab seront de la partie : Two Faces et Seth XVI. Ils seront accompagnés de deux invités : les Wailling Trees, nominés "Artiste révélation 2014" aux "Victoires du Reggae" en France et présélectionné aux auditions régionales Rhône Alpes des Inouis du Printemps de Bourges 2015, ainsi que Guille Kong.

Marcher avec des bâtons pour visiter Lyon

Les températures demeurent agréables à Lyon en ce début de mois de septembre. Pas de quoi rebuter les amateurs de Marches nordiques qui vont se retrouver ce week-end à Lyon pour la deuxième édition de NordicWalkin’Lyon. Un événement 100% Marche Nordique qui proposera des parcours à la découverte des plus beaux sites de la Ville de Lyon.

En boucle au départ du parc de Gerland, un parcours moyen de 13km (120m de dénivelée cumulée) et un grand parcours de 21km (450m de dénivelée cumulée), ainsi qu’un petit parcours de 8km au départ du parc de Gerland ( qui rejoindra la Place Bellecour depuis le Metro Gerland ) permettront à tous – du non-sportif au marcheur nordique expérimenté – de cheminer à travers les sites emblématiques de la capitale des Gaules : Berges du Rhône et de la Saône, Place Bellecour, Collines de la Croix-Rousse et de Fourvière, Vieux Lyon, Confluence…

Respecter les préceptes de Zouk Machine avec le Lyon Clean UP

"Nétwayé, baléyé, astiké". Pour les marcheurs qui préfèrent ramasser les détritus plutôt que déambuler avec des battons, le Lyon Clean Up Day, initiative citoyenne de “grand nettoyage” de Lyon se déroulera le samedi 7 octobre 2017 pour une deuxième édition. À cette occasion sont organisées un peu partout dans la ville des opérations de ramassage de déchets qui se dérouleront le matin, puis chacun est invité à peser ses déchets et se rendre à la Maison de l'Environnement pour participer à la suite des festivités à partir de midi : repas zéro déchet, ateliers, conférences, animations, stands, etc. L'an dernier, les volontaires ont pu ramasser plus d’une tonne de déchets en deux heures et sous la pluie ! Record à battre !

