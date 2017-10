Agenda : que faire à Lyon les 27, 28 et 29 octobre?

Frissons garantis pour la fin de cette première semaine de vacances de la Toussaint. Halloween, concerts pop dans une chapelle ou encore festival de théâtre s'invitent dans la sélection du week-end par Lyon Capitale.

© DR Art Move Concept se produira dimanche soir pour le festival Karavel

Applaudir des artistes hip-hop

La 11e édition du festival Karavel continue avec deux spectacles de danse ce week-end. La compagnie Chute Libre ouvre le bal vendredi soir et réinterprète Le Sacre du Printemps avec une chorégraphie hip-hop. Art Move Concept prend le relais samedi soir et présente son spectacle Nabiriu, porté sur scène par huit danseurs.

Ce soir à 20h30 au Centre Culturel Charlie Chaplin et samedi 28 à 20h30 au Toboggan - Réservations au 04 72 14 63 40 ou à info@pole-en-scenes.com.

Danser sur de la pop dans la Chapelle de la Trinité

Les murs vont vibrer ce week-end dans la Chapelle de la Trinité qui accueille Cocoon, Keren Ann et Rover pour une collaboration inédite avec des musiciens classiques, dans le cadre du premier Petit Bulletin Festival. Au programme, trois concerts où les artistes pop se verront notamment accompagnés par le Quatuor Debussy et le violoncelliste Gaspar Claus.

NB : Vendredi à 15h, il restait quelques places sur la billeterie de la Fnac pour Keren Ann et Rover.

Samedi 28 à 20h30, dimanche 29 à 19h

Profiter des derniers jours du festival Sens Interdits

Coup de projecteur sur le festival international de théâtre Sens Interdits pour son dernier week-end. Lectures, débats et performances clôtureront cette cinquième édition.

Jusqu'à dimanche - Billeterie en ligne à retrouver ici.

Se faire une toile en famille

© Cinéma Public Films Polichinelle et les contes merveilleux.

Pour son deuxième week-end, la 12e édition des Toiles des Mômes invite petits et grands dans les salles de cinéma du réseau GRAC. Animaux fantastiques, goûters mais aussi expositions et café-philo rythment la programmation des séances de cette fin de semaine.

Séances vendredi, samedi et dimanche - Programmation complète à consulter ici.

Manifester contre le harcèlement sexuel

© Tarmasz Visuel pour la manifestation MeToo : Dans la vraie vie

La manifestation nationale MeToo, Dans la vraie vie prend ses quartiers à Lyon dimanche après-midi. Le rassemblement qui aura lieu place Bellecour proposera des espaces de débats et d'écoute, des stands d'information ainsi que des ateliers photo et des animations artistiques.

Dimanche 29, de 14h à 17h

Visiter un cimetière des espèces disparues

Le Safari de Peaugres se met à l'heure d'Halloween et propose aux curieux de découvrir son cimetière des espèces disparues. Une visite guidée est organisée dimanche après-midi. Les plus jeunes sont invités à se déguiser, récompense à la clé. Ils pourront également participer à des ateliers maquillage.

Visite guidée dimanche 29 à 14h30 - Horaires des animations ici.