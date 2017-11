Agenda : que faire à Lyon les 17,18 et 19 novembre ?

C’est bientôt la fin de la semaine ! Le froid est bel et bien installé et Lyon Capitale a sélectionné pour vous un panel d’évènements et rencontres pour un week-end bien rempli.

© Tim Douet

Aller écouter jouer un jeune maître de l’orgue

Jeune lauréat du prix Bach Gérard-Coulombe (décerné pour les meilleurs interprétations d’une oeuvre par Jean-Sébastian Bach) et du récent Grand prix du concours international d’orgue de Montréal à seulement 25 ans, Alcee Chriss donnera un récital d’orgue dans l’église Saint-Pothin de Lyon, en partenariat avec le consulat des Etats-Unis. En plus de sa propre oeuvre, il interprétera les oeuvres de Marcel Dupré, Tom Price, Jean-Sébastien Bach, Healey Willan.

Informations : Entrée avec libre participation et accès pour les personnes à mobilité réduite. Le récital commencera à 20h30, au 127 rue de Créqui dans le 6ème arrondissement.

Petite envie de shopping ?

©Tim Douet Vue de Lyon

Alors ce week-end sera le vôtre ! Violette Sauvage, l’un des plus grands vide-dressings de France, sera à Lyon les samedi 18 et dimanche 19 novembre. Au programme, plus de 150 accros du shopping et créateurs sont attendus pour faire découvrir leurs placards et vendre leurs trésors à bas prix. De 11h à 19h, c’est l’occasion de refaire sa garde-robe avec manteaux et pulls d’hiver à petits prix. Et tout ça, dans l’espace In-Sted situé 6 rue de la Part-Dieu dans le 3ème arrondissement.

Informations : Entrée à 2 euros, les paiements par CB sont acceptés sur la plupart des stands.

Trouver sa voie au Salon de l’Etudiant

Avis à tous les lycéens et futurs étudiants ! Le Salon de l’Etudiant ouvre ses portes à la Cité internationale samedi 18 novembre de 10h à 18h. C’est l’occasion de rencontrer des étudiants et professeurs pour faire le point sur votre futur.

Le Salon est divisé en trois parties : une pour les écoles de commerce et d’ingénieurs, une pour les formations artistiques, communication et numérique, et une pour le secteur santé, social, paramédical et sport.

L’endroit propice est à l’échange avec les principaux acteurs des études supérieures, à la recherche des différents métiers qui s’offrent à vous, d’assister à des conférences avec des professionnels de l’orientation.

Informations : Entrée libre au 50 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon. Horaires : samedi 18 novembre de 10h à 18h.

Un spectacle tout en humour pour les enfants

Lamine Lô, jeune artiste de 16 ans, présente « Planète Magique », une représentation dans laquelle les enfants pourront assister à des tours de magie. Humour et magie seront au rendez-vous pour faire rire les petits, mais aussi les adultes ! Cet évènement se fait dans le cadre de « Rire Ensemble », un festival humour, parrainé par Laurent Gerra organisé dans la ville de Pierre-Bénite du 17 au 19 novembre 2017. Deux représentations seront prévues, la première à 11h et la seconde à 14h30, au théâtre de Pierre-Bénite.

Informations : Entrée à 7 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants. Horaires des représentations : samedi 18 novembre 11h et 14h30. Adresse : Théâtre de Pierre-Bénite - 4, place Jean Jaurès 69310 Pierre-Bénite.

Découvrir les jeunes talents de demain !

Ils auront 20 minutes pour convaincre leur public qu’ils sont les talents de demain ! Sous l’oeil avisé d’Anthony Joubert, humoriste et maître de cérémonie de la soirée, lauréat de « La France a un incroyable talent! », six jeunes talents devront donner le meilleur d’eux-mêmes. Cette soirée compétition aura lieu samedi 18 novembre de 20h30 à 23h, au théâtre de Pierre-Bénite. Elle est également organisée dans le cadre du Festival humour « Rire Ensemble ».

Informations : Entrée plein tarif à 15 euros, tarif réduit (seniors, demandeurs d’emploi, étudiants) à 12 euros. Adresse : Théâtre de Pierre-Bénite - 4, place Jean Jaurès 69310 Pierre-Bénite.

Au théâtre avec l’humoriste Christophe Alévêque

Pour ceux qui apprécient l’humour de Christophe Alévêque, cet artiste « engagé » connu pour ses prestations télévisées notamment dans la bande de Laurent Ruquier, un show-man est prévu samedi 18 novembre à 20h30 à la Bourse du Travail de Lyon. Dans Ça ira mieux demain, accompagné d’un piano, il évoquera avec « absurdité tout ce qui va mal de nos jours », prenant ainsi le contre-pied de la crise. Fidèle à lui-même, il sera de retour « en liberté totalement incontrôlée ».

Informations : Entrée pour adultes de 27 à 29 euros. Spectacle à 20h30 le samedi 18 novembre 2017. Adresse : Bourse du Travail - 205 Place Guichard (Salle Albert Thomas) 69003 Lyon.

Voir une double-projection exceptionnelle au cinéma

Dimanche soir sera projeté deux classiques du cinéma : The Killing (1956) de Stanley Kubrick et Reservoir Dogs (1992) de Quentin Tarantino.

The Killing (« L’Ultime Razzia » en français) figure parmi les premières oeuvres du réalisateur, qu’il considère d’ailleurs comme son premier film réussi. Le long-métrage raconte l’histoire d’un homme, Johnny Clay, tout juste sorti de prison qui organise un dernier casse avant de se marier. Le talent de Kubrick se perçoit déjà dans ce troisième film en noir et blanc qu’il réalise.

Puis, on enchaîne avec un deuxième film, Reservoir Dogs, de Tarantino. Ce film marque les grands débuts de Quentin Tarantino en tant que réalisateur. Ce dernier a raconté s’être librement inspiré du film de Kubrick pour réaliser son premier film. C’est l’histoire d’une bande de huit hommes qui organisent un casse de diamants autour d’un petit-déjeuner. Dans le dialogue, la violence des personnages, la mise en scène, là aussi on perçoit déjà le style de Tarantino.

Informations : Entrée à 3 euros pour un film, 5 pour les deux. Projections au Théâtre Kantor - 15, parvis René Descartes 69007 Lyon. Horaires : 19h-21h/21h-23h.