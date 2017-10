Agenda : que faire à Lyon les 13, 14 et 15 octobre ?

Lever de rideaux samedi à Lyon avec le lancement de la 9e édition du Festival Lumière. L’agenda fait aussi la part belle à d’autres événements et rencontres sélectionnés par Lyon Capitale pour un week-end festif.

© Perrine Guichard/Jean-Luc Mege Photography 2011/Institut Lumière Festival Lumière à la halle Tony-Garnier, octobre 2011.

Réviser ses classiques au Festival Lumière

Le traditionnel rendez-vous des cinéphiles est l’occasion de découvrir des films en avant-première mais surtout de profiter des rétrospectives d’œuvres des cinéastes qui ont fait l’histoire du cinéma. Seront déjà à Lyon ce week-end, pour présenter des films : Eddy Mitchell, Tilda Swinton, Guillermo del Toro, Michael Mann, Jean-François Stévenin, Alfonso Cuaron, Jean-François Camilleri, Pierre Deladonchamps, Alexandre Desplat, Aurélien Ferenczi, Marina Foïs, Catherine Frot, Jacques-Rémy Girerd, Marina Golbahari, Robert Guédiguian, Gérard Jugnot.

Du samedi 14 au dimanche 22 - Programmation complète : cliquer ici.

Récupérer le Petit Paumé 2018

L’équipe du célèbre guide lyonnais investit la place Bellecour samedi pour le lancement de sa 49e édition. L’occasion d’assister à un spectacle de magie, des numéros de cirque ou encore de déguster des gourmandises en tout genre. Sans oublier de récupérer son exemplaire du Petit Paumé 2018, florilège des meilleures adresses de la ville.

Samedi dès 11h - Le programme complet ici.

Redécouvrir la Presqu’île

Le Rhône et la Saône vont vibrer jusqu’à dimanche avec la deuxième édition de [Re]Trouvailles. La Presqu’île se dévoile avec un programme riche accessible à tous : jeu de piste, balade dans des ruelles secrètes, escape game et concerts en open air animent le week-end.

Jusqu’à dimanche - Liste des animations téléchargeable ici.

Se cultiver en VO

Le musée des Beaux-Arts ouvre ses portes à des étudiants des quatre coins du monde en échange Erasmus à Lyon. Pour fêter les 30 ans du programme universitaire européen, ils présentent une œuvre de leur pays d’origine ou un coup de cœur artistique.

Samedi de 13h à 18h – au musée des Beaux-Arts.

S’essayer aux cultures urbaines

L’anachronisme sera musical samedi aux halles de Crémieu, qui accueillent un festival de cultures urbaines gratuit et ouvert à la participation du public. Graffiti, hip-hop, slam et rap cohabitent joyeusement dans un décor du XIVe siècle. Des spectacles et des ateliers d’initiation sont prévus.

Samedi de 14h à 20h – aux halles de Crémieu (Isère).

Faire le plein de livres jeunesse

Ma vie de courgette (Claude Barras, 2016).

Treize auteurs pour enfants se réunissent samedi à l’occasion du Festival du livre jeunesse, au centre culturel d’Écully. Les fans du petit Courgette pourront notamment rencontrer Gilles Paris, l’auteur du roman Autobiographie d’une courgette à l’origine du film Ma vie de Courgette. Des ateliers seront également animés par la librairie Decitre.

Samedi de 10h à 18h – au centre culturel d’Écully.

Rencontre avec Gilles Paris à 11h.

Rencontrer des pompiers, des gendarmes, la police scientifique…

Comment les pompiers désincarcèrent une personne prise au piège dans son véhicule ? Comment la gendarmerie travaille-t-elle sur une scène de crime ? Réponse samedi après-midi à la préfecture du Rhône, qui ouvre ses portes au public pour les Rencontres de la sécurité. L’occasion d’échanger avec la police scientifique, les agents de préfecture ou encore les compagnies républicaines de sécurité (CRS) autour de leur quotidien.

Samedi de 14h à 17h – à la préfecture du Rhône.