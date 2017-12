Agenda : que faire à Lyon le week-end du 22 au 25 décembre ?

En ce week-end de fête, la vie culturelle lyonnaise prend une teinte féerique. Laissez-vous séduire par l'esprit de Noël, partez en voyage dans le temps, ou allez rêver en famille.

©Jean-Pierre Maurin La Cenerentola de Rossini, mise en scène par Stefan Herheim

Pomme-Henriette

©DR Pomme-Henriette, mis en scène par Geneviève Damas

La voix d’Adriane Rousseau se mêle au quatuor à cordes Alfama pour nous conter les aventures de Gaspard. Pendant les vacances ce petit garçon rend visite à sa grand-mère, Pomme-Henriette, qui vit à l’arrière de sa petite épicerie. Entre les habitués du magasin venus partager un peu de leur quotidien, et les classiques de la littérature peuplant les étagères de sa grand-mère, Gaspard va découvrir un monde fabuleux.

Vendredi à 18h30 et samedi à 16h – Opéra de Lyon, Amphijeune.

La Cenerentola

Cette revisite du conte de Cendrillon de Charles Perrault, date de 1817. Gioachino Rossini ne conserve du conte original que sa temporalité, et sa thématique. Ici, la pantoufle de verre est un bracelet que l’héroïne laisse volontairement à son prince, en le mettant au défi de la retrouver. Cet opéra casse les codes et dans un tourbillon de costumes, nous enchante.

Samedi à 19h30 – Opéra de Lyon.

Les femmes savantes

La célèbre pièce de Molière est ici mise en scène par Stéphan Meynet. Plus rien ne va chez Chrysale depuis l’arrivée de Trissotin. Toute la maisonnée bruisse, pense et ne parle plus que de philosophie, science et poésie. L’hôte ne pourra compter que sur sa sœur et sur sa servante pour combattre l’orgueil et l’élitisme.

Vendredi et samedi à 20h30 – Espace 44.

Glace !

Acrobaties et cascades se mêlent à la poésie et à la danse dans le dernier spectacle de Sébastien Lefrancois et Claire Bournet. Le patinage sur glace se teint d’une dimension transgressive venue tout droit de l’enfance. L’art rejoint bien naturellement le jeu, et la découverte de la glace cède à son apprivoisement. Il n’y pas de règles dans cet univers, l’œuvre se dessine d’elle-même, tracée au gré des chorégraphies. A découvrir ici.

Samedi à 14h et 20h30 – Espace Albert Camus.

Imagine, le cirque de Noël

Quand la magie de Noël rencontre les arts du cirque, le résultat est onirique. Sous le chapiteau du Cirque Imagine, le sort opère aisément, porté par les nombreux artistes équilibristes, acrobates, trapézistes et clowns. Tous les éléments sont réunis pour que les 2h du spectacle féerique ne durent qu’un instant.

Débute samedi. Tous les jours à 16h, saufs jours fériés. Jusqu’au 07/01 – Carré de Soie.

Cirque des Bulles de Savon / Il Circo delle Bolle di Sapone

Trois artistes, jongleurs, clowns et comédiens, font naitre un univers enchanteur au grès de leurs bulles de savon. De tailles et de formes variées, créées dans le creux de leurs mains ou du bout de leurs instruments, ce sont de véritables œuvres éphémères et uniques qui peuplent l’espace et font briller les yeux du public.

Vendredi à 16h30 et 20h30, samedi à 15h30 et 20h30 – Salle municipale Paul Garcin.