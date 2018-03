Agenda : que faire à Lyon ce week-end du 9 au 11 mars ?

Les beaux jours reviennent à Lyon, l'occasion pour vous de sortir ce week-end ! Profitez-en, Lyon Capitale vous a concocté un agenda sur mesure.

© Tim Douet Vue panoramique de la tour Incity.

Bouquiner à la 32e fête du livre de Bron

La 32e édition de la fête du livre, c'est d'aujourd'hui à dimanche, à Bron. Si le centre se situe à l'hippodrome de Parilly, d'autres lieux comme la MJC de Bron ou l'Université Lumière Lyon 2 accueilleront des événements, autour de cinq cycles. Plus d'informations ici.

Lire aussi : Fête du livre de Bron : auteurs et rencontres à ne pas rater

S'adapter à tous les régimes alimentaires au salon Go Healthy

Go Healthy est le Salon des allergies alimentaires et des produits "sans", entendez sans gluten, sans viande, sans sucre. C'est le premier du genre. De samedi 10h à dimanche 18h30, vous pourrez participer à diverses conférences et animations culinaires, à l'Embarcadère, près de Perrache.

Découvrir les secrets des pompiers

Ce week-end, le musée des sapeurs-pompiers de Vaulx-en-Velin ouvre au grand public ses réserves. Celles-ci regorgent de 150 objets de collection, comme de vieux camions de pompiers et échelles. Rendez-vous demain et dimanche, de 10h à 19h, et séance de rattrapage pour les autres, les 21 et 22 avril.

Se faire surprendre par les plus grands magiciens d'Europe

Les six magiciens du 10e Festival international de la magie seront samedi (17h et 20h30) et dimanche (14h) à la Bourse du travail. Divers profils de magiciens seront présents, dont l'épatant mentaliste Viktor Vincent. Un festival s'autoproclame "plus grand festival de magie en Europe" !

Parfaire sa collection de vinyles

Dans le cadre du Salon du disque organisé à l'espace Tête d'Or à Villeurbanne, une foire aux disques est organisée. L'occasion pour vous de dénicher des vinyles rares, voire même de croiser Philippe Manœuvre, qui viendra dédicacer son livre de 11 à 16 heures. Le salon, lui, s'étend de 10h à 17h30, dimanche.

Affronter les marches de la tour Incity, contre le handicap

765 marches, 35 étages, soit 150 mètres de dénivelé positif. Dimanche, de 9h30 à 14h, vous pourrez vous confronter à la tour Incity (photo), en essayant de la gravir le plus rapidement possible, contre-la-montre. S'il y a un enjeu sportif dans cette Tower run, le but est surtout de récolter des fonds pour l'ONG Handicap international.