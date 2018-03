Agenda : que faire à Lyon ce week-end du 23 au 25 mars ?

Berceau des frères Auguste et Louis Lumière, Lyon ne faillit pas à sa réputation cette semaine, avec des rendez-vous ciné nombreux et variés. Mais Lyon Capitale vous conseille aussi un festival pour toute la famille et une sortie pleine de bulles au vert mais tout près…

© G Michallet L'illustratrice Marie Caudry

Bouquiner jeunesse

Pour sa 19e édition, la Fête du livre jeunesse accueille l’illustratrice Marie Caudry en invitée d’honneur. Une cinquantaine d’auteurs jeunesse seront présents tout le week-end à Villeurbanne, pour des temps d’échange, des dédicaces, des spectacles et des animations autour de la lecture.

Fête du livre jeunesse – SAMEDI et DIMANCHE, de 10h à 19h, à Villeurbanne (autour de la Mlis)

Déguster des BD entre les vignes

Parcourir les planches de son dessinateur préféré en sirotant un verre de vin, c’est le rendez-vous que propose la cuvée 2018 des Vendanges graphiques. Le festival de bande dessinée réunit une vingtaine d’auteurs et d’illustrateurs (dont Guillaume Long, que vous retrouvez chaque mois dans les pages gastronomie de Lyon Capitale) pour des séances de dédicace ainsi que des vignerons du Rhône pour des dégustations de vin.

Vendanges graphiques – samedi 24 de 14h à 18h 30 et dimanche 25 mars de 10h30 à 17h, à la salle de l’Arbuel à Condrieu

Se (re)plonger dans l’œuvre de Méliès

Au carrefour du cinéma et de la musique, “En plein dans l’œil” embarque les spectateurs dans un voyage à travers l’œuvre de Georges Méliès. Une douzaine de films, un aquaphone, des verres en cristal ou encore des chambres à air se tutoient dans cette création de la compagnie Alcoléa, pour la première fois en représentation à Lyon.

Ciné-concert– VENDREDI à 20h au Comœdia (avenue Berthelot, Lyon 7e)

Marcher dans les pas de Martin Luther King

La bibliothèque de la Part-Dieu propose une visite de l’exposition sur Martin Luther King, animée par son commissaire, Michel Chomarat. À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’assassinat de Martin Luther King, l’exposition rend hommage au prix Nobel de la Paix 1964, passé par Lyon (à la Bourse du Travail précisément) le 29 mars 1966.

Visite de l’exposition Martin Luther King– SAMEDI à 15h / GRATUIT (sur inscription) à la bibliothèque de la Part-Dieu

L'affiche du film Ouaga Girls

Embarquer dans la caravane avec Ali, Ibrahim et les Ouaga Girls

Le rendez-vous annuel du cinéma africain est de retour dès ce week-end à Lyon avec deux séances programmées dans les cinémas de la métropole. Samedi, le réalisateur Sherif El Bendary présentera son film Ali, la chèvre et Ibrahim aux Alizés de Bron. Il s’agit du parcours initiatique de deux hommes en quête de guérison, d’Alexandrie au Sinaï. Dimanche, les Ouaga Girls prendront le relais au ciné Mouguet à Sainte-Foy. Ce documentaire raconte l’aventure d’un groupe de jeunes filles bien décidées à devenir mécaniciennes et à casser les préjugés.

Ali, la chèvre et Ibrahim – SAMEDI à 20h au cinéma Les Alizés (Bron)

Ouaga Girls – DIMANCHE à 23h au ciné Mouguet (Sainte-Foy-lès-Lyon)

Découvrir le festival de Clermont sans bouger de Lyon

Quatre séances de reprise du festival de court métrage de Clermont-Ferrand sont organisées au Comœdia. Au programme, les films courts diffusés dans les sélections internationale et nationale et dans la section Coups de cœur jeune public.

Reprise du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand – SAMEDI et DIMANCHE au Comœdia (av. Berthelot, Lyon 7e)

Et aussi, le Printemps des Docks

Un week-end déco et tendance, avec 200 exposants. Lire notre article

