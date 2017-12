Agenda : Que faire à Lyon ce week-end du 8 au 10 décembre ?

L’actualité du week-end, c’est évidemment la Fête des lumières. Mais si vous voulez fuir la foule ou rester au sec, la vie culturelle de Lyon a toujours quelque chose à proposer.

Les Subsistances Affiche du festival Nuage Numérique des Subsistances

Découvrir les coulisses du zoo du parc de la Tête-d’Or

Et si vous pénétriez dans les coulisses du zoo, pour comprendre son fonctionnement au quotidien ? Une visite guidée, destinée à tous, propose d’expliquer la façon dont les animaux sont traités, et leurs parcs entretenus. L’occasion d’accéder à des endroits habituellement interdits, comme la giraferie ou la cuisine centrale.

Samedi à 10h – Réservation obligatoire ici

Se réchauffer au son de la voix de Flavia Coelho

Si les températures d’hiver vous donnent le cafard, la voix de Flavia Coelho saura vous réchauffer le cœur. Dans ses mélodies, on retrouve tout le soleil de son Brésil natal. Adepte de voyages, la chanteuse mélange les influences dans sa musique entre reggae, funk et tradition brésilienne.

Samedi à 19h – à la MJC Ô Totem de Rillieux-la-Pape

Percer le mystère des labyrinthes souterrains de Lyon

L’un des plus grands mystères de Lyon, ce sont ses labyrinthes souterrains découverts à la Croix-Rousse en 1959 : 32 galeries souterraines de 30 mètres, toutes sans issue et parfaitement symétriques, qui constituent une énigme pour les archéologues. Walid Nazim, auteur de L'Énigme des arêtes de poisson, anime une conférence pour exposer sa théorie sur leur origine et leur fonction.

Samedi à 14h30 – à la librairie Cadence. Réservation obligatoire au 04 78 42 48 21

Passer la nuit avec Molière

Tartuffe, Dom Juan, Sganarelle… Le théâtre de Vienne fait se rencontrer tous ces personnages célèbres, lors de la Nuit Molière. Une soirée qui invite ses spectateurs non seulement à explorer l’œuvre de Molière, mais aussi son intimité.

On vous en dit plus ici

Découvrir des groupes et des labels lyonnais

Le Marché Gare et la bibliothèque municipale organisent Jaquette & Diamant, un label market 100 % local. Un après-midi pour découvrir des artistes et des labels indépendants, acteurs de la scène musicale lyonnaise. Au programme : marché aux disques, projection de clips et extraits de live, mais aussi showcase et rencontres.

Samedi de 12h à 18h – à la bibliothèque de la Part-Dieu

Plus d’infos ici

Mêler solidarité et découverte à l’occasion d’une soirée syrienne

Alwane, association de soutien aux enfants syriens, organise une soirée syrienne dont les dons financeront des actions éducatives. Une vente d’artisanat et un buffet syriens seront proposés à prix libre. Pour animer la soirée, un concert de la chanteuse arménienne Lilith Guegamian.

Dimanche à partir de 18h – à l’espace Lieues

Plus d’infos ici

Faire ses cadeaux de Noël à la grande braderie du cinéma

Et si le thème de ce Noël était le 7e art ? La “grande braderie” de l’institut Lumière propose des produits issus de ses archives, à prix réduits. Affiches, livres de collection sur le cinéma, T-shirts et produits dérivés du festival Lumière, le tout jusqu’à -70 %.

Samedi et dimanche de 10h à 18h30 – au musée Lumière

Découvrir l’art numérique aux Subsistances

Du 6 au 22 décembre se tient le festival “Nuage numérique” aux Subsistances. En attendant les plusieurs conférences à venir dès le 14 décembre, vous pouvez découvrir l’exposition “Mirages & Miracles”. Une création qui permet de découvrir les arts numériques, notamment au travers de plusieurs œuvres à explorer avec un casque de réalité virtuelle.

Programme détaillé et horaires ici

Explorer la lumière dans l’art au musée des Beaux-Arts

Fatigués par la foule de touristes ? Mettez-vous à l’abri au musée des Beaux-Arts, en vivant la Fête des lumières à travers la peinture. Le musée propose des visites guidées pour aborder le thème de la lumière et découvrir son rôle central dans les œuvres. Hâtez-vous, seule la séance de samedi n’est pas complète.

Samedi à 15h – au musée des Beaux-Arts.

Détail ici

Embarquer à bord du Nautilus au théâtre des Célestins

Christian Hecq revisite 20 000 lieues sous les mers en l’adaptant au théâtre mais aussi aux marionnettes. Une exploration des fonds sous-marins interprétée par la troupe de la Comédie-Française qui régalera les petits et les grands.

Plus de détails et d’autres idées de spectacles à voir avec des enfants en décembre en cliquant ici.