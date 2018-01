Agenda : 9 choses à faire à Lyon avant la rentrée scolaire

Malgré une période des fêtes passée, les vacances elles ne touchent pas encore à leur terme. Avant le terrible glas des rentrées de janvier, voici neuf activités indispensables de ce début d’année.

(Theatre) CASTING à l’Improvidence

Un casting cinéma déguisé en improvisation théâtrale. Dans Casting, une ligue de comédiens amateurs doit se plier aux trente volontés d’un réalisateur cinéma exigeant. Ils ne savent presque rien du rôle auquel ils ont été associés, mais devront toutefois convaincre qu’ils ont le potentiel pour faire la tête d’affiche.

– le 04/01 à 21h – 9€ - 6 rue Chaponnay, 69003 Lyon.

(Afterwork) Après le travail au Sucre

Tous les vendredis, Le Sucre organise ses afterworks franchisés. Au programme, des apéros copieux en terrasse couplés à des invités divers et variés. Cette semaine le « bordel festif ambulant » Camion Bazar se prête à l’exercice. Une occasion de prétendre que le lundi n’est qu’un lointain souvenir…

– le 05/01 de 18h30 à 1h – gratuit - quai Rambaud, 69002 Lyon.

(Sport) BOOTCAMP DETOX au Parc de la Tête d’Or

Mi-renforcement musculaire, mi-cross training en plein air, les Bootcamp sont des sessions de remise en forme supervisées par un coach. Autant adapté pour les amateurs que les confirmés, cet entraînement pour le moins musclé s’invite au Parc de la Tête d’Or ce dimanche à 10h.

– le 07/01 à 10h – de 5 à 10€ la session. Place du Général Leclerc (entrée principale), 69006 Lyon.

(Loisir) DIMANCHE EN FAMILLE au Lugdunum

Ouvert aux 6 ans et plus au Lugdunum, le dimanche en famille se scinde en deux activités types. Premièrement, les familles se livreront à une compétition de bataille navale façon Risk. Deuxièmement, les plus bricoleurs pourront réaliser une maquette miniature d’une barque romaine.

– le 07/01 de 14h30 à 17h30 en continu – gratuit – 17 rue Cléberg, 69005 Lyon.

(Cinema) CINEMATOKID spécial animation japonaise à l’Institut Lumière

Les enfants connaissent leurs Disney préférés par cœur, mais qu’en-est-il de leurs homologues plus asiatiques ? Depuis fin décembre, l’Institut Lumière projette les plus grands chefs d’œuvres de l’animation japonaise pour les plus petits. Pour chaque séance, un goûter est également offert.

– du 03/01 au 07/01 – 4€ la séance – 25 rue du Premier, 69352, Lyon Cedex 08.

(Cirque) IMAGINE, le cirque de Noël au Carré de Soie

À mi-chemin entre un spectacle de Noël et un cirque, Imagine conserve ses clowns, trapézistes et acrobates qui font sa réputation, tout en y incorporant l’atmosphère des fêtes. Pour sa cinquième édition, le spectacle dure deux heures et est gratuit pour les moins de trois ans.

– du 03/01 au 07/01 à 16h– de 15 à 25€ - 5 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin.

(Loisir) VISITE NOCTURNE EN FORÊT TROPICALE au Jardin botanique de la Tête d’Or

Le Jardin botanique du Parc de la Tête d’Or propose une expédition pour le moins insolite. Armé d’une lampe torche, vous déambulez, de nuit, en pleine jungle simulée par une serre. Ici, l’objectif est de comprendre quel est le rôle de la lumière au sein de forêts tropicales denses, mais est aussi de mieux cerner les cycles de vie de la flore.

– le 05/01 de 17h30 à 19h – 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans –Parc de la Tête d’Or, 69006 Lyon.

© ville de Lyon Exposition Décalages

(Théâtre) APERO THERAPIE au théâtre Comédie Odéon

Dans Apéro Thérapie, deux amies de longue date partagent le même appartement, mais ne se connaissent que trop peu. Néanmoins, elles se retrouvent au sein de leur passion commune : l’apéro. Entre bouteilles de blancs et jeux de mots ficelés, elles livrent leurs peines, leurs craintes et leurs espoirs.

– le 06/01 à 18h – de 15 à 18€ - 6 rue Grôlée, 69002 Lyon.

(Art) EXPOSITION DECALAGES à la Bibliothèque de la Part-Dieu

Comme son titre le dit si bien, le maître mot de cette exposition est le loufoque. Chacune de ses œuvres se veut être à côté de la plaque qu’elle soit tordante ou tout simplement critique. Décalages sera présent à la Bibliothèque Part-Dieu jusqu’à ce samedi.

– le 06/01 à 18h – gratuit – 30 boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon.