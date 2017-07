Activités : Que faire dimanche 2 juillet à Lyon ?

Pour profiter des éclaircies prévues demain dans l'après midi, Lyon Capitale vous propose quelques activités gratuites à faire en famille, sous le signe de la découverte du monde.

Apprendre à signer

La compagnie de spectacle vivant In-Time, créée en 2005 tient des ateliers pour les enfants et leurs parents. Des activités seront proposées pour découvrir et s'initier à la langue des signes. Au programme, un spectacle de théâtre contemporain bilingue donné en français et en langue des signes

Parc de la mairie du 5e, 65 Avenue du Point du Jour, Lyon / 15h / Gratuit

Le bout du monde au bout de la rue

Les Fêtes Consulaires se tiennent à Bellecour ce week-end. Pourquoi ne pas réfléchir à ses prochaines vacances en flânant entre les stands. Découverte de la gastronomie et de la culture des quatre coins du globe sur la place place Bellecour, pour un dépaysement assuré.

Place Bellecour, Lyon / 12h-18h / Gratuit

Chantons l'alphabet

L'ABCD'erre, ou la vocalchimie d'André Minvielle. Dans le cadre des nuits de Fourvière, l'artiste rendra hommage à l'alphabet en musique. Swing, jazz, le tout en faisant danser les mots. Un spectacle rythmé pour (ré)apprendre à jouer avec nos mots.

Théâtre Odéon, Rue de l'Antiquaille, Lyon / 22h-00h / Entrée Libre

Caliente !

La samba à portée de main, le rythme dans la peau, c'est possible ! Radio Capsao clôture son festival demain soir. Au programme, de la danse, samba, salsa, carioca et bien d'autres encore. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la danse.

Parc Blandan, 37 Rue du Repos, Lyon / 16h30-00h30 / Gratuit

Ode au Japon

Le Kiosk Festival se termine ce dimanche 2 juillet, en mettant à l'honneur la culture nippone. Un brunch japonais à déguster avant la suite des festivités : ateliers origami, découverte des habits traditionnels et des arts martiaux qui font la culture du Japon. Le tout, animé de concerts sur un air de soleil levant. Un ticket gratuit pour le bout du monde.

Anciennes Halles de Marché, 73 Rue Smith, Lyon / 13h-22h30 / Gratuit

Pique-nique en musique

Pour clore son festival Musique en Ciel, Saint Priest propose à tous ceux qui aiment se détendre un pique-nique géant rythmé par les voix singulières d'Ilaria Graziano et Francesco Forni. Une bonne leçon de repos pour profiter de la fin du week-end avant, pour les plus chanceux, le début des vacances.

Parc du Château, Rue de l’Égalité, Saint-Priest / 12h30 / Gratuit