À Lyon, le festival Prix de courts pour être surpris par le voyage

Pour inaugurer la fête nationale du Court-métrage, 17 étudiants lyonnais donnent un coup de projecteur aux talents de la réalisation lors d'un festival qu'ils ont monté de toutes pièces.

©association Short Event La 1re édition du Festival Prix de courts

Smartphone ou caméra, tous niveaux et tout public : le festival Prix de courts veut donner aux talents l'opportunité d'être visionné et récompensé sur le thème du voyage. Créé par 17 étudiants en master marketing événementiel et stratégie des relations publiques à l'INSEEC de Lyon, le festival Prix de courts fera découvrir au public les 10 films retenus par un jury de professionnel ce mercredi 14 mars. Les participants avaient jusqu'au 1er mars pour tenter leur chance dans deux catégories : celle des smartphones pour des films de deux minutes, et celle des caméras et animations pour des films de 7 minutes.

3 courts métrages primés

Après une première sélection, 5 films seront retenus dans chaque catégorie pour être diffusés ce mercredi soir dans le bâtiment Citroën. Un jury de cinq professionnels du cinéma présidé par le réalisateur, scénariste et acteur français Gaël More devra ensuite attribuer trois prix aux meilleurs films de la soirée. Dans la catégorie Smartphone, le réalisateur sélectionné verra son film diffusé en 1re partie du festival Cinéma sous les étoiles et remportera un chèque de 300 euros. Pour la catégorie Caméra et animation, le film récompensé sera également diffusé dans le festival lyonnais en plein air et le réalisateur remportera 800 euros. Enfin, un dernier prix "Coup de cœur" sera attribué et offrira au réalisateur une place dans le jury de l'édition 2019 du festival Prix de Courts ainsi que 400 euros. Fondée en novembre 2017, l'association d'étudiants à l'origine de la création de ce festival s'est regroupée autour de deux passions communes : l’événementiel et l'art audiovisuel. La première édition de leur festival permettra une belle entrée en matière pour la fête du Court-métrage, qui se déroule dans toute la France du 14 au 20 mars.

Festival Prix de courts : Mercredi 14 mars à partir de 18h30 dans le bâtiment Citroën, 25 rue de l'Université, 69 007 Lyon. Entrée gratuite (attention, places limitées). Plus d'infos sur le site du festival.