À Lyon, la poésie urbaine mise à l'honneur par le collectif LibArty

Du 9 au 11 juin prochain, le collectif Lyonnais LibArty organise des évènements culturels sur le thème de la poésie urbaine.

©LibArty Le collectif LibArty organise un évènement placé sous thème de la poésie urbaine

Durant trois jours, le collectif réunira des artistes pour offrir au Lyonnais l'occasion de découvrir ou redécouvrir la poésie urbaine. Au travers de différents arts comme la danse, le graff, le mime, la musique, la vidéo Libarty proposera aux visiteurs de côtoyer la scène artistique. L'évènement aura lieu 7 quai Sarrail (Lyon 6e). Le collectif promet qu'entre ''exposition multi-arts, spectacle vivant et dégustations gourmandes, il y en aura pour tous les sens afin qu’une fois de plus la magie soit au rendez-vous.'' L'évènement débutera le 9 juin à 18 heures pour un spectacle nocturne réunissant des artistes-peintres, danseurs, photographes et musicaux.

Pour s'inscrire, c'est ici.