À Lyon, 10 000 curieux "dans les coulisses d'un opéra"

La 11e édition de la manifestation nationale et européenne "Tous à l'Opéra" a accueilli 10 000 personnes ce samedi à Lyon.

Studio de répétition de l’opéra de Lyon.

Master-classes, ateliers de direction d'orchestre ou de chœur, de chant lyrique ou de maquillage, shows techniques, grandes chorales d'amateurs et répétition publique... Les activités gratuites proposées ce samedi après-midi à l'Opéra de Lyon ont attiré 10 000 personnes. Ce dimanche, l'Opéra de Lyon se félicite d'avoir pu toucher un large public et souligne que "grâce à ces événements, l'Opéra de Lyon montre qu'il appartient et est ouvert à tous. Avec un public qui compte 25% de spectateurs de moins de 26 ans et 52% de moins de 45 ans, l'Opéra de Lyon est aujourd'hui une des scènes lyriques les plus jeunes d'Europe". La vente de costume organisée le mercredi précédent à Corbas aurait également rencontré un grand succès selon les organisateurs. Si l'Opéra reprend son fonctionnement habituel, d'autres grands rendez-vous gratuits sont au programme. Pour les Nuits de Fourvière à Lyon et dans 15 villes de la région Auvergne Rhône-Alpes, l'opéra Viva la Mamma ! sera diffusé sur écran géant le samedi 8 juillet à 21 h 30. À la rentrée, le 9 septembre, toute une journée sera dédiée à la découverte du quotidien des danseurs de l'Opéra de Lyon pour découvrir ce qu'il se joue "dans les coulisses du Ballet".