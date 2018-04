Théâtre : à voir à Lyon cette 1re semaine d’avril

La folie shakespearienne, la mémoire franco-vietnamienne, un festival et des spectacles à tendance cosmique. Ce n’est pas un mirage, mais bien d’utilité publique. C’est la tendance de la semaine sur les scènes lyonnaises.

© Gravity Blue Duck Moi, Malvolio – Mise en scène C. Hargreaves.

La folie shakespearienne au TNG

Inédite en France, Moi, Malvolio est l’œuvre du dramaturge anglais Tim Crouch. Le texte fait revivre l’un des personnages clés de la Nuit des rois de Shakespeare. La metteuse en scène et comédienne anglophile Catherine Hargreaves a traduit et mis en scène cette pièce qui nous replonge dans la folie shakespearienne avec une perspective contemporaine.

Tim Crouch – Moi, Malvolio

Du 3 au 6 avril aux Ateliers, la 2e adresse du TNG

Sur scène comme au restau… à la Croix-Rousse

© Jean-Louis Fernandez Caroline Guiela Nguyen / Saigon.

Avec Saigon, Caroline Guiela Nguyen plonge dans ses propres racines : “C’est la grande tragédie des Vietnamiens en France, nous avons voulu nous intégrer, nous y sommes arrivés, et on nous a oubliés.” Le spectacle est issu d’un voyage à Hô Chi Minh-Ville (qui s’appelait Saigon jusqu’en 1975), à la recherche d’histoires disparues. Celles qui seront racontées, avec des comédiens vietnamiens, sur une scène où sera méticuleusement reconstitué un restaurant vietnamien. Où coexisteront la France de 1996 et le Saigon de 1956.

Caroline Guiela Nguyen – Saigon

Du 4 au 7 avril au théâtre de la Croix-Rousse

Et Regards d’avril dans le 8e

Ce festival est l’un des temps forts de l’année pour la communauté sourde, dont Lyon est devenu une ville culturelle de référence. Dédié à la création en français et en langue des signes française (LSF), il est organisé par le Nouveau Théâtre du 8e en partenariat avec l’association Ex-æquo. Il explore les deux langues françaises vivantes, qui se mêlent et se répondent au cours des spectacles, lectures et fêtes proposés.

Jusqu’au 7 avril au Nouveau Théâtre du 8e

Sur les autres scènes...

© Patrick Berger Cosmos 1969.

... la semaine est cosmique, avec :

– un voyage musical et aérien dans les 60s et 70s à la Renaissance – Cosmos 1969

– la 6e édition du Mirage Festival aux Subsistances

– et un Amphitryon “à machine” à Vienne

Sans oublier l’Antigone de Jean-Pierre Siméon au TNP et les spectacles d’utilité publique du théâtre de l’Iris