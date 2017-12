Théâtre : Toute une nuit avec Molière à Vienne

Monsieur de Pourceaugnac sera très entouré ce week-end au théâtre de Vienne. L’objectif de Michel Belletante, le directeur du théâtre : nous faire vivre une création comme à l’époque de Jean-Baptiste Poquelin. Illustre programme.

Nuit Molière au théâtre de Vienne (photo de répétition).

Michel Belletante se place sur les traces de l’Illustre Théâtre, la troupe d’un certain Molière. Le théâtre de Vienne nous invite cette saison à Vienne à une grande exploration du dramaturge, à travers quatre pièces totalement différentes écrites dans sa période de maturité, la plus féconde : après L’Avare en septembre (mis en scène par Jacques Osinski) et avant Le Misanthrope en mars et Amphitryon en avril (mise en scène Guy-Pierre Couleau), il nous propose pour cette fin d’année une nouvelle mise en scène de la comédie-ballet Monsieur de Pourceaugnac. Et le théâtre de Vienne nous a préparé à cette occasion un week-end spécial, où l’on pourra passer (presque) toute la nuit avec Jean-Baptiste !

Tourbillon

Fruit de l’inspiration conjuguée de Molière et de Lully, Monsieur de Pourceaugnac a été créé pour divertir la cour. Il s’agit d’un véritable tourbillon carnavalesque où la musique et la chorégraphie viennent rythmer l’histoire d’un noble provincial du Limousin égaré dans la capitale. L’invitation à s’égarer un peu à Vienne est lancée aux Lyonnais…

Nuit Molière (M. de Pourceaugnac compris) – Vendredi 1er et samedi 2 décembre à partir de 19h + samedi 9 et mardi 12

M. de Pourceaugnac – Dimanches 3 et 10 décembre à 16h + les 5, 6 et 7 à 20h30

Au théâtre de Vienne

... Et pour ceux qui ne veulent pas quitter la capitale, l’agenda du week-end est ici