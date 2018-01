Théâtre : San-Antonio passe le week-end à Lyon

Le comédien lyonnais Bruno Fontaine présente à la Comédie-Odéon deux pièces tirées de livres de Frédéric Dard. Double occasion de voir s’incarner sur scène le fameux commissaire San-Antonio.

Bruno Fontaine en San-Antonio.

Truculente, inventive, irrésistible de drôlerie et de trouvailles sémantiques…, la langue que déployait Frédéric Dard dans ses fameux San-Antonio a été peu jouée au théâtre. Et les quelques tentatives d’adaptation au cinéma n’ont pas été couronnées de succès. Qui se souvient de la dernière en date, le San-Antonio de Frédéric Auburtin, sorti en 2004 ? Le film comptait pourtant au générique Gérard Lanvin, dans le rôle du commissaire San-Antonio, et Gérard Depardieu dans celui de son inénarrable adjoint, l’inspecteur Bérurier… Comme si cette série policière hors norme (175 volumes publiés de 1949 à 2001 – sans compter les romans du fils de l’écrivain, Patrice Dard, qui reprit le flambeau avec Les Nouvelles Aventures de San-Antonio) ne pouvait se savourer que par le truchement de ces livres aux couvertures colorées et aux titres souvent géniaux : Les anges se font plumer, Entre la vie et la morgue, Vol au-dessus d’un lit de cocu, pour n’en citer que trois. Comme si, à l’inverse des James Bond, l’imaginaire débridé de leur auteur ne pouvait être incarné sur grand écran. Oui, mais au théâtre ?

Disparitions à Grangognant-au-Mont-d’Or…

Peut-on faire entendre sur une scène cette écriture que certains mettent au plus haut de notre patrimoine littéraire, peut-on lui restituer sa gouleyante saveur ? C’est en tout cas le pari que fait Bruno Fontaine, comédien familier des scènes lyonnaises, connu pour son rôle d’Elias de Kelliwic’h dans la série Kaamelott. Il a signé une première adaptation théâtrale avec sa mise en scène de San-Antonio chez les gones qui lui a valu l’approbation du fils Dard et un large succès public. On y retrouve le commissaire et son valeureux compagnon Bérurier, qui enquêtent sur une affaire d’enfants disparus à Grangognant-au-Mont-d’Or. Des investigations pimentées de rencontres surprenantes : avec une chanteuse à la retraite, un patron de bar de nuit, une institutrice candide… C’est l’un des deux spectacles présentés en ce moment à la Comédie-Odéon. Le deuxième est inspiré du roman éponyme de Dard, Les Vacances de Bérurier. On y retrouvera le valeureux San-A. sur un bateau de croisière, le Mer d’alors. N’hésitez pas à embarquer !

San-Antonio chez les gones – Samedis 13, 20 et 27 janvier à 18h + 10, 17 et 24 février

Les Vacances de Bérurier – Dimanches 14 et 21 janvier à 17h + 11, 18 et 25 février

À la Comédie-Odéon (Lyon 2e/Cordeliers)