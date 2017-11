L’ex-directeur du TNG revient sur scène ce mardi au théâtre Théo-Argence, avec un spectacle intitulé Parachute.

Parachute, de Nino d’Introna.

L’ex-directeur du Théâtre Nouvelle Génération a renoué avec son activité de comédien, de metteur en scène et de dramaturge. Ce mardi 7 novembre, il présente au théâtre Théo-Argence Parachute. Dans une mise en scène faite de drapés et de couleurs où se confondent rêve et réalité, il dévoile un peu de lui à travers une touchante histoire de famille.

Nino d’Introna / Parachute – À partir de 7 ans

Mardi 7 novembre à 19h, au théâtre Théo-Argence.