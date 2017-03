Théâtre : Mille et une raisons d’aller à la Renaissance

Abdelwaheb Sefsaf, dont on a découvert récemment Murs à la Croix-Rousse, crée cette semaine à Oullins Mille et une, un spectacle de théâtre musical.

© Camille Denarie

Rendez-vous important pour le théâtre oullinois, puisqu’il s’agit de la création des artistes en résidence, ceux des Percussions Claviers de Lyon et le compositeur Patrick Burgan. Les textes sont d’un florilège d’auteurs : Abdelwaheb Sefsaf, Marion Aubert, Marion Guerrero, Jérôme Richer, Rémi De Vos. Il y est question d’une journaliste enlevée à Palmyre, d’une demande de rançon, de l’invention de mille et une histoires pour retarder le châtiment, de la rencontre entre l’otage et son bourreau, de l’opposition entre l’Occident et l’Orient…

Mille et une – Du jeudi 23 au samedi 25 mars, au théâtre de la Renaissance (Oullins).

> Rencontre avec l’équipe à l’issue de la représentation vendredi 24 mars.