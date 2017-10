Théâtre : La démocratie redémarre par le rire à l’Élysée

L’Assemblée nationale est morte, vive l’Assemblée ! C’est le titre de la nouvelle reprise à l’affiche du théâtre de l’Élysée. Un rendez-vous avec Marianne qui nous emmène du rire à la philosophie en passant par l’histoire des institutions.

Avec L’Assemblée nationale est morte, vive l’Assemblée ! Soizic de la Chapelle reprend au théâtre de… l’Élysée une pièce volontairement comique sur un sujet pas forcément désopilant (quoique) : la politique française. C’est avec beaucoup de dérision qu’elle met en scène quelques grands moments qui ont fondé notre politique. Quatre comédiens incarnent trois députés et une Marianne fatiguée qui tentent de remettre en route notre démocratie après un renversement populaire. Et nous en font revivre les grandes heures (de la Révolution à nos jours, en passant par la dernière cohabitation). Derrière certaines situations désopilantes se niche une vraie réflexion historique et philosophique sur nos institutions.

Du mardi 3 au jeudi 5 octobre à 19h30 + du 9 au 11 octobre même horaire, au théâtre de l’Élysée.