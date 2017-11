Théâtre : L’amour, les forêts et la voix d’Adjani

Le texte bouleversant d’Éric Reinhardt est adapté au théâtre par Laurent Bazin, avec la voix d’Adjani donc. À découvrir dès ce soir aux Célestins.

© Svend Andersen E. Reinhardt – L. Bazin / L’Amour et les Forêts.

Écrit en 2014, L’Amour et les Forêts constituait une plongée bouleversante dans l’enfer conjugal, aux confins de la folie, vécu par une lectrice qui se confiait à un écrivain ressemblant fort à Éric Reinhardt. Mêlant réalité et (auto)fiction, l’œuvre s’était imposée comme une des plus fascinantes de ces dernières années. Ce roman dérangeant, incroyable description d’un enfer domestique où s’affrontent une femme dévastée, impuissante, et un mari tyrannique jusqu’au sadisme, est adapté pour la scène par Laurent Bazin. Celui-ci fait du personnage de femme créé par l’écrivain le prétexte d’un véritable voyage sensoriel, porté par la voix d’Isabelle Adjani (aperçu en vidéo ci-dessous).

L’Amour et les Forêts – Du 28 novembre au 1er décembre à 20h, au théâtre des Célestins

–> Éric Reinhardt signera son livre, L’Amour et les Forêts (Folio Gallimard, 1re publication 2014), après le spectacle mercredi 29 novembre.