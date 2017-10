Théâtre : Bailliart s’attaque à La Violence des riches

À l’origine de ce spectacle, un livre des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, qui seront présents ce vendredi à Vénissieux.

© Nam Art La Violence des riches, par la compagnie Vaguement Compétitifs.

Ce vendredi 13 devrait porter chance aux spectateurs désireux de passer un heureux moment de théâtre également porteur de réflexion. À l’affiche du théâtre de Vénissieux, mis en scène par Guillaume Bailliart (dont on n’a pas oublié le Merlin, ni l’incroyable Tartuffe), ils trouveront La Violence des riches. Soit un spectacle coup de poing inspiré par les travaux de deux sociologues militants, Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon. Dans leur essai éponyme, ils dénoncent une violence sociale inouïe, savamment orchestrée par les plus riches. Qui sera donc re-présentée ici par la compagnie “Vaguement compétitifs”…

La Violence des riches

Vendredi 13 octobre à 20h, au théâtre de Vénissieux

–> La petite histoire : échange avec les sociologues pour mettre en perspective le spectacle – Entrée libre dans la limite des places disponibles

–> Bord de scène : rencontre avec l’équipe et les sociologues à l’issue de la représentation