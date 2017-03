Lyon : un “non-spectacle” à ne pas rater au théâtre de la Croix-Rousse

Étrange soirée prévue les 9, 10 et 11 mars sur la colline, avec deux collectifs québécois débordant d’inventivité.

© Renaud Philippe NoShow.

Nous convier à un spectacle qui n’existe pas, autrement dit un non-spectacle, c’est ce que font les jeunes comédiens, quelque peu allumés, des collectifs québécois Nous Sommes Ici et le Théâtre DuBunker.

Dans Le NoShow, ils nous expliquent la difficulté de vivre et de faire du théâtre dans leur pays, l’impossibilité qu’il y a à joindre les deux bouts quand on veut vivre d’un art scénique. Le public est d’ailleurs souvent pris à partie dans l’étrange soirée “performative” qu’ils offrent en échange du tarif choisi, de façon anonyme, parmi six possibilités, par l’ensemble des spectateurs.

Un délire festif, impertinent, débordant d’intelligence et d’inventivité qui n’empêche pas une réflexion féroce sur le cynisme social et la paupérisation artistique.

© Christophe Péan NoShow, par les collectifs Nous Sommes Ici et DuBunker.

Le NoShow – À partir de 13 ans

Du 9 au 11 mars à 19h30, au théâtre de la Croix-Rousse.