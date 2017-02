Les lettres de Brassens prennent vie au théâtre du Petit Jeu de Paume

Après avoir écumé les planches du Guichet Montparnasse de Paris en 2015 et participé au festival Off d’Avignon en 2016, la compagnie "Je suis ton père" présentera son spectacle "Brassens : lettres à Toussenot" au théâtre du Petit Jeu de Paume à Lyon, du 28 février au 5 mars.

© Caroline Pochoy Brassens : lettres à Toussenot de la compagnie "Je suis ton père"

Portée par quatre comédiens de la compagnie "Je suis ton père", la pièce "Brassens : lettres à Toussenot" donne vie à la correspondance amicale qui liait Georges Brassens à Roger Toussenot. Sur fond de chansons, on découvre avec humour la vie cachée d’un artiste encore inconnu du grand public, notamment sa fascination pour la littérature. Le spectacle a reçu les soutiens du neveu de Brassens, Serge Cazzani, ainsi que le prix du public lors de la 12e édition du festival "Coups de théâtres" en 2015.

Au centre de la relation épistolaire : littérature, philosophie et politique

"Tu es l’ami du meilleur de moi-même." Ce sont les mots que Georges Brassens avait pour le philosophe lyonnais Roger Toussenot. Les deux hommes se sont rencontrés à Paris en 1946, au siège du journal anarchiste Le Libertaire. Depuis ce jour, ils entretiennent une correspondance amicale qui durera jusqu’en 1950. "Brassens : lettres à Toussenot" retrace l’amitié épistolaire qui lie les deux hommes, l’un poète et l’autre philosophe. Les lettres révèlent le goût alors inconnu de Brassens pour la littérature, son attrait pour les écrits de Baudelaire et de François Villon. Pendant 6 ans, les deux amis échangèrent régulièrement sur la philosophie, la politique et le monde du XXe siècle.

Tous les jours à 19h30, le 5 mars à 16h30.

Réservations au 04 72 07 63 44