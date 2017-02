Humour : Demaison casse la baraque !

François-Xavier Demaison est au Radiant-Bellevue ce mardi. Révisez vos braiements.

François-Xavier Demaison est cet humoriste (inoubliable interprète de Coluche dans le film d’Antoine de Caunes Coluche, l’histoire d’un mec) qui nous a fait éprouver un grand moment de solitude lors de son dernier passage à Lyon : il nous a fait imiter le braiement de l’âne gris devant une salle hilare (on avait pourtant évité le premier rang). Mais on ne lui en veut pas, car il avait littéralement emballé son public pendant plus d’une heure et demie.

Passant d’un personnage délirant à l’autre avec aisance, changeant de visage et de voix sans autre accessoire qu’un foulard… Un talent d’interprétation rarement vu, et une succession de délires surréalistes, dont beaucoup donnaient le fou rire. Sans compter un contact chaleureux avec les spectateurs… même quand il nous oblige à participer au show.

François-Xavier Demaison – Mardi 7 février à 20h30, au Radiant-Bellevue (Caluire).