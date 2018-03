Calamity Jane/Billy the Kid, duel en musique sur les scènes lyonnaises

Jean Lacornerie et Gérard Lecointe mettent “un pied dans la légende de l’Ouest américain”, comme dirait Bertrand Belin, qu’ils ont choisi pour incarner le “Rimbaud du crime” Billy the Kid. Première ce mardi soir à la Croix-Rousse.

© Bruno Amsellem Calamity/Billy (photo de répétition).

Jean Lacornerie et Gérard Lecointe reforment un duo qui a fait ses preuves (cf. leur version mémorable de West Side Story), pour monter et produire Calamity/Billy, un spectacle musical qui a fait l’objet d’une commande au compositeur Gavin Bryars. Il est inspiré par le formidable texte que l’écrivain canadien Michael Ondaatje a consacré à deux figures mythiques de l’Ouest américain, Billy the Kid et Calamity Jane. La mise en scène est signée par le patron du théâtre de la Croix-Rousse, tandis que son alter ego de la Renaissance dirige la partie musicale. Bertrand Belin prête sa voix de bluesman à Billy the Kid* et la soprano Claron McFadden la sienne à Calamity Jane.

* A lire dans notre mensuel de mars (Lyon Capitale n°775) : un entretien avec le chanteur, “une canaille qui n’a pas eu de formation musicale” comme il se présente dans nos colonnes...

Calamity/Billy

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 mars à 20h au théâtre de la Croix-Rousse

Vendredi 9 et samedi 10 mars (même horaire) au théâtre de la Renaissance (Oullins)