De l’opéra de Lyon à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc

Dans le cadre de la convention "Culture à l’hôpital", l’Opéra de Lyon organise cet après-midi trois concerts au Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc.

© Blandine Soulage Dans le cadre de la convention "Culture à l'hôpital", L'Opéra de lyon organise des concerts au Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc

Tout au long de l’année, l’Opéra de Lyon propose des concerts au Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc pour que les patients hospitalisés puissent jouir d'un moment d'évasion. Afin de développer la convention "Culture à l’Hôpital" signée en 1999 entre les Ministères de la Santé et de la Culture, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) ont choisi le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint-Luc. Depuis, l’Opéra de Lyon et l’hôpital construisent de nombreux projets : concerts dans les services et dans l’atrium de l’hôpital, expositions… Cet après-midi six chanteurs des Chœurs de l’Opéra viennent faire trois concerts au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint-Luc à partir de 16h30.

Une thérapie culturelle pour les patients

L’initiative répond à un objectif de prise en charge du patient "d’ouverture sur la cité, d’ancrage dans le territoire et d’encouragement à la découverte artistique" explique Karine Sainte-Agathe, chargée de communication et culture du centre hospitalier Saint Joseph Saint-Luc. Ces actions culturelles "permettent aussi de rompre avec l'isolement de certains patients qui peuvent, le temps d'un spectacle, rencontrer les autres personnes hospitalisées dans le service" poursuit-elle.

Un concert à triple voix

Lorsque l’Opéra se rend à l’hôpital, plusieurs configurations sont possibles : des concerts intimistes avec une vingtaine de personnes maximum ou d’autres avec une jauge de 60 places assises et une quinzaine au balcon dans l'Atrium de l'hôpital. Le public réunit à la fois les patients, les proches et le personnel de l’hôpital. Cet après-midi, l’Opéra de Lyon produit trois concerts, un par service de soin. Six chanteurs de nationalité française, italienne, japonaise coréenne et américaine interpréteront a cappella avec trois voix. Dans les ténors, on retrouve Yannick Berne, Brian Bruce et Hidefumi Narita. En second voix, c’est le barytonPaolo Stupenego et pour finir les voix basses avec Kwang Soun Kim et Paul-Henri Vila. À la suite du concert, les Chœurs viennent à la rencontre des patients, des proches et du personnel de l’établissement pour partager "un moment de musique, de plaisir et d’évasion" précise Karine Sainte-Agathe, chargée de communication et culture du centre hospitalier.

Programme :

Miaguété-goran Yorou no Hochi wo - chant populaire japonais

Stelutis alpinis - chant traditionnel italien

Loch Lomond - chant traditionnel écossais

Music, when soft voices die - d’après Edward Bairstow

Die Nacht - d’après Franz Schubert

C'era una volta il West - d’après Ennio Morricone

Signore delle cime - d’après Bepi de Marzi

The long day closes - d’après Arthur Sullivan

The Vagabond - d’après Ralph Vaughan Williams

Le Baylère - chant traditionnel basque

The Lion sleeps tonight - chant pop USA