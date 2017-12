Woodstower 2018, un style Seine-Saint-Denis avec NTM

Pour sa 20e édition, le festival Woodstower, qui se tient chaque fin d'été au parc de Miribel-Jonage, invite Suprême NTM. Le très célèbre duo de la Seine-Saint-Denis ne devrait pas manquer d'enflammer la foule avec une soirée spéciale, dédiée aux deux rappeurs.

© Woodstower Suprême NTM, Joey Starr et Kool Shen

Du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre, les fêtards pourront clore la saison des festivals avec la 20e édition de Woodstower. Désormais incontournable festival dans l'agglomération lyonnaise, Woodstower se paye le plus célèbre duo de la Seine-Saint-Denis, Suprême NTM. Joey Starr et Kool Shen viendront fêter le 20e anniversaire de Woodstower lors d'une soirée spéciale, où tous les invités ne sont pas encore dévoilés.

Pour les plus impatients, la billetterie est déjà ouverte depuis ce matin. Il faudra compter 50€ pour la soirée Suprême NTM, et 85€ pour un pass deux nuits, alors que la programmation n'a toujours pas été révélée. Un tiers des invités devrait apparaître d'ici mars, et la totalité en mai.

NTM, back dans les bacs

On ne les présente plus, Joey Starr et Kool Shen ont fait vrombir des salles entières de concert. Alors que le duo annonçait en 2017 son retour sur la scène, les programmateurs de Woodstower ont vu l'occasion parfaite d'inviter NTM : "Ce sont les 20 ans, on voulait quelque chose de marquant qui poursuit la dynamique du festival. C'est notre anniversaire, mais ils fêtent aussi les 30 ans de la formation du groupe, et les 20 ans de la sortie de leur dernier album." Le moment adéquat pour tous pour célébrer la montée du festival. Joey Starr était déjà venu à Miribel, en 2012. "Ce groupe s'inscrit dans la démarche hip-hop du festival. Avec NTM, on pense peut-être faire revenir un public un peu plus âgé, et conserver un public 18-35 ans. NTM fait parfaitement le lien entre les générations", assure le festival. Pour cette édition, le festival espère recevoir 40 000 personnes sur les quatre jours.