Victoires de la musique, un sacre plein d'émotion pour Benjamin Biolay

Récompensé dans la catégorie "Meilleur album de chansons de l'année" pour son dernier opus "Palermo-Hollywood", le chanteur lyonnais a profité de son passage au pupitre des Victoires de la musique pour rendre hommage au leader du groupe L'affaire Louis Trio récemment disparu.

Et de quatre ! Benjamin Biolay a remporté hier la 4e Victoire de la musique de sa carrière. Elle vient récompenser son dernier album "Palermo Hollywood", élaboré à Buenos Aires, en Argentine, et sorti au printemps 2016. Pour cette 32e édition des Victoires de la musique, le chanteur lyonnais était en concurrence dans cette avec catégorie avec "L'attrape-rêve" de Christophe Maé et "&" de Julien Doré.

Sur scène, Benjamin Biolay a eu des mots émus pour son ami Hubert Mounier, leader du groupe L'affaire Louis Trio mieux connu sous le nom de Cleet Boris, disparu à 53 ans en mai dernier. Il lui a rendu hommage en interprétant le titre "Mobilis in Mobile" de l'Affaire Louis Trio.

"C'est pas seulement parce que c'est mon ami et que j'ai appris à faire de la musique avec lui, expliquait-il à l'issue de sa prestation, rares sont les grands mélodistes et chanteurs, à l'instar d'Hubert, de Michel Delpech...". "C'est quelqu'un qui a fait rêver les gens avec quelque chose de très ludique, a poursuivi Benjamin Biolay, c'était très profond, très travaillé, mais c'était proposé avec une grande légèreté et c'était, je crois, magnifique".