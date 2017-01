Nuits sonores 2017 : la programmation des Days dévoilée

Depuis 2015, le festival lyonnais Nuits Sonores laisse les commandes de sa programmation à des figures emblématiques des musiques électroniques. Cette année, The Black Madonna, Nina Kraviz et Jon Hopkins prennent les choses en main.

© Aldo Paredes The Black Madonna

Figure majeure de la house music, The Black Madonna ouvre le bal en programmant la première journée des NS Days 2017. Sacrée DJ de l’année 2016 par le magazine mixmag, l’étoile montante de Chicago posera ses valises à Nuits Sonores le temps d’une journée. Elle en a profité pour concocter une programmation à son image.

Une première journée sous le signe de la house : partage et métissage

Derrière les platines de la salle 1930, Honey Dijon proposera un set house aux couleurs de Chicago. Derrick Carter qui était déjà présent lors de la 1re et 5e édition de Nuits Sonores, se lancera dans un set 100% disco. Quant à Optimo, le duo perché tout droit venu d’Écosse prouvera une nouvelle fois que rock et techno ne sont pas incompatibles, lors d’un B2B avec la programmatrice.

Pour ce qui est de Rahaan, Mark Ernestus et ESG, ces artistes plutôt hétéroclites comptent bien retourner le dancefloor du Sucre. Le premier est un authentique grooveman, il présentera un set naviguant entre disco, funky house et musique des années 80. Le pionnier de la techno berlinoise Mark Ernestus s’est entouré des meilleurs percussionnistes du Sénégal et de Gambie pour créer le Ndagga Rhythm Force, fondé sur une rythmique de la musique sénégalaise. ESG marque finalement son retour avec une nouvelle composition qui n’altère en rien le son inimitable de ses débuts, pour un ensemble à la fois groovy et dansant.

Les trois derniers noms de l’équipe The Black Madonna se donneront rendez-vous à l’Esplanade. Louée par des médias musicaux comme Fader ou Fact, Throwing Shade avance aux frontières de la pop et détient le secret d’une musique venue d’une autre planète : à la fois dense et vaporeuse. L’enfant de Beverly, Jamie 3:26 est ce qu’on peut appeler un self-made man de la house. Il se nourrit des découvertes musicales house et groovy qu’il fait en sillonnant le monde. Peggy Gou s’est d’abord creusée une place dans les sphères underground de la capitale allemande. La Coréenne impose dorénavant son style tech-house sur la scène internationale.

Day 2 : la programmation de Nina Kraviz se fait attendre

Pour ce qui est de la Sibérienne Nina Kraviz, la mauvaise élève des Nuits Sonores n’a pas encore rendu sa programmation. Il faudra donc attendre un peu et guetter le site des Nuits Sonores pour découvrir les choix de cette figure hors pair de la techno.

Une troisième journée haute en couleur avec Jon Hopkins

Le londonien Jon Hopkins figure également sur la liste des invités de l’édition 2017. Le maestro britannique, qui a notamment collaboré avec des groupes internationaux comme Coldplay, affiche une programmation haute en couleur.

Les enceintes de la salle 1930 gronderont sous les rythmes électros de Barker & Baumecker, Daniel Avery et Jon Hopkins. Le duo berlinois Barker & Baumecker se positionne à la croisée de la techno, de la house et de la dub, en composant des lignes de basses puissantes. Daniel Avery viendra présenter sa techno "so british" et Jon Hopkins clôturera la soirée à grands coups de rythmes déstructurés.

Le soleil se couchera sur le roof top du Sucre en compagnie de Nathan Fake, celui que l’on surnomme "le briseur de codes". Véritable samouraï du beat, un live déroutant est à prévoir. Le deuxième invité de cette soirée est un véritable viking des temps modernes : Ben Frost, dont le dernier album a été sacré Best New Album par Pitchfork sera également de la party. Pour terminer en beauté, Actress revient à Nuits Sonores le temps d’un live brut et sans fioritures.

L’Esplanade tremblera une dernière fois sous les rythmes de James Tarba, Anthony Naples et Randomer. Le premier mettra à l’honneur sa ville natale, Lyon, et déroulera un set variant du hip-hop à la jungle, en passant par la techno. Le jeune New-Yorkais Anthony Naples remuera le dancefloor comme à son habitude et Randomer enchaînera les rythmes technos, en naviguant aux frontières de la bass music contemporaine.

Pour retrouver les dernières nouveautés, les horaires ainsi que les tarifs, direction le site des Nuits Sonores.