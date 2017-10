Nuits de Fourvière : Julien Clerc en ouverture

Le chanteur de "Ma Préférence" viendra célébrer ses 50 ans de carrière à Lyon le 4 juillet prochain, sur la scène du théâtre antique.

(Georges Biard - Wikipedia CC) Julien Clerc

La folle tournée de Julien Clerc fera étape à Lyon cet été, en ouverture des Nuits de Fourvière. L'interprète de "Femmes je vous aime", "Laissons entrer le soleil", ou "Mélissa" s'est lancé dans une grande tournée pour ses 50 ans de carrière. Il se présentera face au public lyonnais le 4 juillet 2018, dans le théâtre antique de Fourvière.

L'occasion pour le chanteur de 70 ans de jouer ses plus grands tubes, mais aussi les morceaux de son dernier album "A nos amours", sorti ce vendredi 20 octobre. Album pour lequel Julien Clerc s'est comme à son habitude entouré de poids-lourds de la chanson française de Vianney à Maxime Le Forestier en passant par Calogero, qui a arrangé et réalisé le premier extrait de l'album "Je t’aime etc".

Il s'agit du premier nom annoncé par l'organisation des Nuits de Fourvière pour la prochaine édition. Le programme complet sera connu le 13 mars prochain. Quant aux places pour le concert de Julien Clerc, elles seront mises en vente dans la foulée, le vendredi 16 mars à 14 heures.