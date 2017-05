Lyon : que faire en famille aux Nuits Sonores les 26, 27 et 28 mai ?

Le week-end de l’Ascension est aux couleurs de Nuits Sonores à Lyon pour sa 15e édition. Lyon Capitale propose à ses lecteurs des activités familiales, ludiques et gratuites à réaliser dans le cadre du festival.

© B-Rob Mini Sonore 2016

Extra! Quinceañera Sonar : Dudo, cerceaux et piñatas

"Candy Groove" et "de la Miff" proposent, ce vendredi 26 mai, une "fête des 15 ans des Nuits Sonores", direction le Mexique. En s’inspirant de la fête traditionnelle mexicaine symbolisant le passage des femmes à l’âge adulte, cet Extra! propose de se divertir avec des lancers de cerceaux, le traditionnel jeu du "Dudo", et bien sûr des piñatas. Cet événement est à entrée et prix libres, de 14h à 20h30 ce vendredi au bar-restaurant "Le Malting Pot", dans le 7e arrondissement de Lyon.

Extra! Street food cantina : à la découverte des nouvelles tendances street food

Proposé par "Foodtrucks Gourmets", l’Extra! Street food cantina posera ses valises ce samedi 27 mai sur la place Jean Jaurès, au coeur du 7e arrondissement de Lyon. Ce sont vingt chefs "rock and roll" qui concocteront des recettes street food à la pointe des tendances, à prix abordable. Cuisine du monde, grandes tablées, musique et transats… L’ambiance devrait être au rendez-vous, et le soleil aussi. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs, en famille ou entre amis, de midi à 21 heures.

Extra! Paper Boat : une course de bateaux en papiers

Ce dimanche 28 mai, la "Quincaillerie Gresset" propose "la plus grande course de bateaux en papiers du monde" dans le cadre des Nuits Sonores. En partance du quai Pêcherie, les petits bateaux fabriqués devront parcourir la Saône sur un kilomètre. La compétition aura lieu de 15h à 18h, et les catégories "Paper Boat", "A4" et "Big Size" s’affronteront. Cet événement est en accès libre et entièrement gratuit.

Extra! Rigoloto : un loto un peu fou

L’association marseillaise "C’est Content" présente un loto fantaisie ce dimanche 28 mai à la Sucrière. Il se déroulera dans le cadre du Sunday Park, journée de clôture de cette 15e édition des Nuits Sonores. Pour cette journée spéciale, le festival pour les enfants "Mini Sonore" sera également présent. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, et il n’y aura pas d’encadrement prévu. Les enfants pourront profiter, avec leurs parents, d’une sélection d’ateliers et de concerts, spécialement pour eux.

Plus d’informations sur le site officiel des Nuits Sonores.