Lyon : les coups de cœur des disquaires à l’approche du Disquaire Day

Le Disquaire Day fera la part belle aux vinyles à Lyon ce samedi 22 avril. À la veille de cette 3e édition, trois disquaires lyonnais révèlent leurs coups de cœur.

© DR Oeuvre de l'artiste lyonnaise Idys, pilote du "parcours graphique" du Disquaire Day

Le Disquaire Day est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des albums dans les magasins de disques de Lyon, tout en découvrant la ville. Concerts, chasse au trésor de vinyles ou encore parcours de street-art sont au programme. Les disquaires Sofa Records, Tiki Vinyl Store et Dangerhouse avaient le choix entre près de 400 vinyles à proposer pour cette journée spéciale. Ils partagent leurs coups de cœur avec les lecteurs de Lyon Capitale.

La sélection de Sofa Records

Ethiopiques Box, un coffret renfermant six 45 tours de plusieurs grands artistes éthiopiens, avec les reproductions des pochettes. Pour Pierre-Olivier Leclercq, disquaire chez Sofa Records, c’est "un pur objet de collection". De Getatchew Mekurya à Tilahun Gessesse, cette "box" contient les trésors de la scène musicale d’Éthiopie des années 1960 à 1970. "De toute façon, selon lui, tout est bon dans l’éthiopien de cette époque."

Moondog, un album de l’artiste du même nom, sorti en 1969, avec une mention spéciale pour la chanson Bird’s Lament. "Depuis les années 1950 jusqu’aux années 1980, Moondog présente une musique assez contemporaine qui se laisse facilement écouter. Je trouve ça merveilleux", confie le disquaire.

This is Mari Jata, un album du trio de funk ghanéen Mari Jata, édité par le label anglais Mr. Bongo. "L’album est réédité pour l’occasion. C’est vraiment un disque que j’aime beaucoup et que je conseille", confie Pierre-Olivier Leclercq.

La sélection de : Bowie à l’honneur

No Plan EP. Un triple live inédit de David Bowie enregistré lors de sa tournée d’automne, en 1974, à Los Angeles. Mais aussi un disque coloré de démos, contenant des morceaux que l’artiste a présentés à différents producteurs avant de signer avec le label Columbia. "Ces morceaux correspondent aux premières compositions de David Bowie. Il est à l’honneur cette année, malheureusement après son décès, mais il y a vraiment du choix", ajoute Ludovic Ferrara, gérant du Tiki Vinyl Store.

© DR Pochette de l'album The Silver Veil de Raoul Vignal

The Silver Veil, de l’artiste lyonnais Raoul Vignal, qui joue pour le Disquaire Day ce vendredi 21 avril à 19h au magasin. "C’est un vrai coup de cœur. Son album a un esprit très folk, qui porte à la mélancolie. On entre dans un univers qui prête au rêve. Tous les ans, il y a de belles découvertes au niveau lyonnais", rappelle Ludovic Ferrara.

Volcano, le dernier album du quatuor britannique Temples, en concert samedi à l’Epicerie Moderne. Pour Ludovic Ferrara, "ces jeunes représentent la nouvelle scène anglaise, un mélange entre The Kings et Genesis, avec des airs de Tame Impala". Les Temples dédicaceront leur album au Tiki Vinyl Store dimanche à 14h. D'après le disquaire, celui-ci "sera sans problème l’un des albums de l’année".

La sélection de Dangerhouse

Un coffret de 45 tours comprenant les 10 premiers singles des Ramones, et une triple couverture du concert d'Iggy Pop au Royal Albert Hall à Londres en 2015. "Ces pièces devraient partir très rapidement", confie discrètement Bruno Biedermann, disquaire chez Dangerhouse.

Le livre/disque La Colonie de vacances. Spectacle à 360°, ce sont quatre groupes d’artistes qui jouent dans la même salle, sur des scènes différentes, avec le public au milieu. Pour immortaliser cette expérience unique sur un disque, le vinyle est gravé en multi-sillons : plusieurs chansons coexistent et c’est l’aiguille qui décide laquelle lire. En ce qui concerne le livre, ce sont 100 pages d’illustrations que des dessinateurs ont réalisées, en suivant la "Colo" en tournée. Pour Bruno Biedermann, c’est un disque "absolument exceptionnel, qui fera sûrement partie des objets désirables du Disquaire Day".