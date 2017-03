Lyon : la musique classique relookée au Sucre

En trois sets dont un after, Grame lance ses classics sur le rooftop le plus hype de Lyon. Dans le shaker sucré ce vendredi : Seong-Jin Cho, Arne Deforce et My Thud Unite Area. Cheers !

© Jean-Louis Fernandez Le quatuor Bela.

Comment amener les “jeunes” au classique ? Comme beaucoup, Grame, lieu innovant de création musicale, se pose la question et propose depuis janvier des rendez-vous hybrides, relookés en forme de triptyque. Jugez plutôt : un récital classique (traditionnel, dirons-nous), un deuxième set plus axé “musique contemporaine” et un troisième set électro faisant intervenir un DJ pour un after débridé…

Détail important, ce match en trois sets se déroule dans un lieu atypique, habituellement réservé aux soirées “clubbing” : le Sucre, situé sur le toit de la Sucrière à la Confluence. Peu de chance cependant que ce type de soirées syncrétiques débutant à 18h30 et s’achevant à 22h réussisse à mêler les publics techno et classique, on imagine davantage Grame se lancer à la conquête d’un public moins jeune mais encore chic et branché… Savourer un cocktail en écoutant Ravel, applaudir aux nouvelles tendances avant de se jeter sur la piste de danse : le concept s’inscrit bien dans la lignée des dernières biennales “Musiques en scène”, ouvertes sur les nouvelles technologies et le numérique.

Au programme de la soirée du 24 mars, le pianiste coréen Seong-Jin Cho, le violoncelliste Arne Deforce pour le set “contemporain” ainsi que le DJ lyonnais My Thud Unite Area.

Les choses se corsent en avril pour le dernier rendez-vous Shake your Classics de la saison, avec la superstar du violon Hilary Hahn (qu’on a plus l’habitude de voir se produire dans les grands auditoriums) dans un programme pas encore dévoilé. La partie “musiques de notre temps” sera assurée par l’excellentissime quatuor Béla avec un programme ad hoc consacré aux minimalistes américains (George Crumb, John Adams…) : une excellente passerelle vers la dernière partie de soirée en compagnie de Fetnat et Lovnee mêlant électro ambiant et contributions instrumentales improvisées.

Shake your classics – Vendredi 24 mars et vendredi 28 avril, au Sucre (Lyon 2e/Confluence).