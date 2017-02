Lyon : il reste encore des places pour The XX 

Le 21 février se produira sur la scène de la Halle Tony Garnier le groupe britannique The XX, histoire de bien commencer les vacances en musique.

Le trio londonien The XX est de retour après 5 ans d'absence avec son troisième album, « I see you », sorti le 13 janvier 2017. Après un passage à Paris et Strasbourg, ils se produiront à Lyon ce mardi 21 février pour l’une des trois dates de leur tournée française. Produit à la fois à Londres, aux Etats-Uni et en Islande, ce nouvel opus se veut plus pop et minimaliste.

Formé à Londres en 2008, le groupe composé de Jamie Smith, Oliver Sim et Romy Madley Croft avait sorti leur premier album « XX » en 2009, puis « Coexist » en 2012. Suite à cela, le trio avait pris une pause, Jamie Smith ayant débuté une carrière solo sous le nom de Jamie XX.

Concert à 20h ce mardi à la Halle Tony Garnier. La première partie sera assurée par Floating Points.

Toutes les infos billetterie en cliquant ici.