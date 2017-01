Lyon : 10 concerts à ne pas manquer en janvier !

L’année 2017 commence sur les chapeaux de roue ! Lyonnais-es, voici une sélection des concerts électro, rock, jazz et pop qu’il ne faut pas manquer en ce début d’année.

© Tim Douet

Pour les mordus d’électro

Astens, DJ résident au Ninkasi, se produira les 5, 7 et 12 janvier dès 18h au Ninkasi Sans-Souci. Trois dates, donc, qui invitent à venir découvrir ou redécouvrir ce jeune artiste lyonnais aux sets électro/house.

Né à Lyon en 2007, Panda Dub viendra faire vibrer les murs du Transbordeur le 20 janvier, avec une musique électronique rythmée par des basses musclées et puissantes.

Depuis ses débuts sur vinyles, il y a une dizaine d’années, Miimo est devenu un acteur incontournable de la scène électro lyonnaise. Actuellement DJ résident aux soirées Art Feast, il fait danser le public sur des rythmes deep house, house et techno. Son groove inimitable fera trembler les murs du Terminal Club le 21 janvier.

Janvier : un mois rock’n’roll

Après un premier concert sold out à Lyon début 2015, le groupe de metal suédois Hammerfall revient au Ninkasi Kao le 23 janvier pour présenter son dernier album : Built to Last.

Le groupe de power metal suédois Sabaton, créé en 1999, se produira le 24 janvier au Transbordeur à 19h30. Le chanteur Joakim Brodén et le bassiste Pär Sundström écrivent des paroles principalement basées sur les guerres et les batailles qui ont marqué l’histoire, le tout sous le rugissement des guitares.

Pour fêter son 7e album studio, le groupe de punk-rock canadien Sum 41 sera en tournée dans toute la France, avec notamment un passage au Transbordeur le 26 janvier à 20h.

Après une longue période de silence, le chanteur Renaud revient sur le devant de la scène. Suite au succès de son dernier morceau, Toujours debout, il entame sa tournée intitulée Phénix Tour début octobre 2016. Mister Renard se produira à la halle Tony-Garnier le 28 janvier, à 20h.

Pop, jazz & swing

Suzy & Kho est un groupe au répertoire résolument jazz. Frédérique Brun, la chanteuse, se réapproprie les morceaux qui ont marqué sa vie mais propose également des textes personnels. Chaque morceau est une histoire aux sonorités jazz qui tendent parfois vers une esthétique plus pop-blues. Suzy & Kho se produira le 5 janvier au Hot-Club de Lyon.

Le groupe de jazz/swing Swingy Pop fera danser le public du Hot-Club le 13 janvier. Fondé en juin 2014, il est composé de quatre musiciens et de deux chanteuses qui réinterprètent les classiques du jazz mais également des musiques plus pop et contemporaines comme des morceaux de Lady Gaga ou de Rihanna.

Le grand gagnant de la saison 5 de The Voice Slimane sera de passage dans la capitale des Gaules, le temps d’un concert au Transbordeur, le 25 janvier à 20h. Sorti en mai 2016, son premier single, Paname, a connu un vif succès. Depuis, Slimane a sorti l’album À bout de rêves et tourne un peu partout en France.

Retrouvez toute l’actualité culturelle à Lyon dans le supplément culture de Lyon Capitale, distribué actuellement avec notre mensuel de janvier.