Lyon : 10 concerts à ne pas manquer au mois de février !

Après un mois de janvier riche en programmations musicales, février s’annonce décidément tout aussi rempli. Lyon Capitale a concocté une sélection de 10 concerts aux styles musicaux de tous les horizons.

©Tim Douet Concert

L’avant-garde du rap français à Vénissieux

Trois rappeurs pour le prix d’un, c’est la promesse du Skuuur Tour ! Josman, Makala et Take A Mic viendront répandre leur flow sur la scène de la Machinerie, le 11 février à 20h30. Sur place, la restauration sera assurée par Bis’truck, un "bistrot nomade" à la cuisine fraîche et authentique.

De la guitare à toutes les sauces

Acoustique ou électrique, aux sonorités jazz ou plutôt funk, en février la guitare est mise à l’honneur. Ebo Taylor ouvre le bal à l’épicerie moderne, le 5 février à 19h. Ce musicien ghanéen est une véritable légende du highlife – style musical africain combinant jazz, musiques d’église et fanfares militaires.

Dans la lignée des musiques africaines, Vaudou Game s’inscrit dans la tradition de l’afro-funk et livre une musique profondément envoûtante. Les amoureux de la nature seront de passage au Transbordeur le 9 février à 20h30.

Funk et jazz font bon ménage ! Toujours accompagné de sa guitare, Thomas Dutronc sera en concert au Radiant Bellevue, le 11 février à 20h30.

Un tour du monde musical

La musique de Branko est à l’image de ses voyages aux quatre coins de la planète : c’est un mélange d’influences délicieusement planant. Le Transbordeur accueillera le portugais aux multiples facettes le 4 février à 23h55.

La Libanaise Ghada Shbeir nous emmène sur la route de ses ancêtres. Détentrice du premier prix du concours de la meilleure chanson arabe en Égypte, la chanteuse au timbre voluptueux se produira à l’Opéra de Lyon le 18 février à 20h30.

C’est seul, mais toujours avec une passion et une émotion dévorantes qu’Art Garfunkel foulera les planches de la salle 3 000 de l’auditorium Lumière, le 20 février à 20h. Le chanteur du célèbre morceau "The sound of silence" a perdu sa voix il y a peu, mais à 75 ans, il se bat avec une force remarquable pour continuer d’exercer sa passion.

De la pop, des synthés et de la musique électro

Le jeune Markus Gibb sera derrière les platines du Terminal Club le 17 février. Après de premières expériences musicales en tant que guitariste dans des groupes de rock, il se lance dans l’électro et propose aujourd’hui une techno puissante à la sauce new wave.

Le 18 février à 20h, le système son du Radiant Bellevue résonnera sous le groove inimitable du groupe Deluxe : 5 musiciens pour une chanteuse détonante.

Les Anglais de The XX clôturent notre sélection. Olivier, Romy et Jamie feront danser la Halle Tony Garnier le 21 février à 20h avec leur musique indie pop.