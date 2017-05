Les rendez-vous gratuits des Nuits Sonores à Lyon

Le festival Nuits Sonores animera la ville de Lyon pour sa 15e édition du 23 au 28 mai prochain. Au-delà d’une programmation réservée à un public averti, l’incontournable rendez-vous lyonnais proposera des évènements gratuits, pour petits et grands.

© Gaetan Clement Croisière Nuits Sonores 2016

Festival pour enfants, découverte de la ville par les associations culturelles lyonnaises, exposition de portraits de festivaliers… Et la liste est encore longue. Pour sa quinzième édition, le festival Nuits Sonores voit les choses en grand. Lyon Capitale propose à ses lecteurs un zoom sur les événements gratuits de cette année.

Mini Sonore : le festival des enfants

© B-Rob Mini Sonore 2016

Mini Sonore. Le festival pour les petits, mais en grand format. "On ne peut pas faire simple et on en a jamais assez aux Nuits Sonores", confie Violaine Didier, coordonnatrice de ce "mini festival". Les enfants de 4 à 12 ans pourront alors profiter, chaque jour, d’une sélection d’ateliers et de concerts, au coeur des Subsistances de Lyon. Ils seront surveillés "par une trentaine d’encadrants, dont des stagiaires BAFA", explique Violaine Didier. Cette année, la programmation de Mini Sonore met à l’honneur le street art, et a vocation à sensibiliser les enfants à l’environnement et l’écologie. Ainsi, les mini festivaliers pourront assister aux "DJ set" d’artistes présents à l’occasion de "La carte blanche à Lisbonne" organisée cette année par les Nuits Sonores.

Ils pourront aussi découvrir le jeu "WasteBlasterz", imaginé par EDF SmartElectric Lyon, qui leur permettra de "partir à la chasse aux déchets et à la consommation d’énergie", explique l’organisatrice. Les enfants entre 4 et 12 ans peuvent s’inscrire au festival Mini Sonore, à raison de 150 places disponibles par jour. D’après Violaine Didier, il faut se dépêcher : "Les inscriptions pour le jeudi et le samedi sont déjà quasiment complètes", affirme-t-elle.

Plus d’informations ici

Extra! : "le temps de respiration des festivaliers"

© B-Rob Extra! Nuits Sonores 2016

Pour David Fontaine, coordinateur du programme d’ "Extra!", cet événement en parallèle des Nuits Sonores offre un véritable "temps de respiration pour les festivaliers". Une programmation "d’ouverture" a été composée sur la base d’un appel à projets lancé en novembre 2016. Sur près de 130 propositions, l’équipe d’Extra! en a retenu 38. Elles répondent au critère de "favoriser un dynamisme local", puisque "les trois quarts des porteurs de projets proviennent de la vie associative lyonnaise", explique le responsable de la programmation. Parmi ces événements, on trouve "La Matinale", organisé "pour ceux qui n’auraient pas envie de se coucher, ou ceux qui souhaiteraient commencer de bonne heure", explique David Fontaine, amusé. Ainsi, le 27 mai dès 10 heures, un brunch est offert à l’Away Hostel Coffee Shop à la Croix-Rousse accompagné d’un "dancefloor sportif" pour un réveil dynamique.

La programmation d’Extra! se déroule en grande partie dans l’espace public. "À la rencontre des riverains", précise David Fontaine. "On propose à tous de découvrir la ville autrement, et on prend cette programmation comme un incubateur", affirme-t-il. En plein air, Extra! propose un concours de pêche sur les quais, sur le thème "Fish & Chic". Il sera en effet possible, avec l’aide de la Fédération départementale de Pêche, de lancer la ligne depuis la péniche Le Fargo sur la Saône, le jeudi 25 mai à partir de midi.

Plus d’informations ici

Sunday Park : "une clôture digne des 15 ans des Nuits Sonores"

© DR Sunday Park Nuits Sonores 2016

"La journée de clôture du festival est d’autant plus importante qu’elle célèbre les quinze ans des Nuits Sonores", explique Violaine Didier. "On est dans un état d’esprit ‘on s’en fou, on fait ce qu’on veut, on invite nos potes et on fait la fête tous ensemble’", laisse-t-elle échapper. L’équipe d’Arty Farty, association mère du festival, a alors décidé d’inviter le 28 mai prochain "des groupes hyperactifs lyonnais". Parmi eux, le collectif Encore, qui proposera une exposition de 100 portraits de festivaliers réalisés dans l’après-midi, à la Sucrière, par le Studio Anemön.

Mini Sonore sera également de la partie pour cette journée spéciale, proposant des activités à réaliser entre parent et enfant. "Il n’y aura pas d’encadrement prévu et il n’est pas nécessaire de s’inscrire", précise la coordinatrice de l’évènement. Le Rigoloto, le loto "totalement déformé et loufoque" à jouer en famille ou entre amis, fera lui aussi son grand retour cette année à la Sucrière. Le Sunday Park est alors l’occasion de "faire de cette belle journée une clôture digne des 15 ans des Nuits Sonores", conclut Violaine Didier, sourire aux lèvres.