Insolite : Bach sort de la salle de concert ce week-end à Lyon

Belle initiative du Concert de l’Hostel Dieu, qui consacre un week-end entier au plus grand compositeur de l’ère baroque. Avec la joie comme fil conducteur et des animations en extérieur sur les pentes de la Croix-Rousse. Pour tous.

© J. Combier / Annima (montage LC) Le Concert de l'Hostel-Dieu, dirigé par Franck-Emmanuel Comte, et son “EscalaBach”.

La fine équipe du Concert de l’Hostel Dieu sort des sentiers battus et du sempiternel concert. “Play Bach” : le ton est donné pour ce “week-end découverte” autour du Kantor de Leipzig, qui s’annonce ludique, joyeux et animé.

Xylophone géant et batucada

Un week-end ludique : avec des attractions en périphérie de l’église Saint-Bruno/Les Chartreux des pentes de la Croix-Rousse. Les musiciens se changeront ainsi en forains en déployant l’EscalaBach, un escalier de lames sonores en bois, soit un xylophone géant de 15 mètres de long et 4,5 mètres de haut sur lequel chacun pourra faire descendre une boule qui, en dégringolant les “marches”, fera sonner la mélodie du célèbre Jésus que ma joie demeure.

Un week-end joyeux : la joie sera le fil conducteur du week-end, notamment des conférences philo animées par la flûtiste et philosophe Marie Lerbret, qui interrogeront la place de ce sentiment dans la vie et l’œuvre du compositeur à l’honneur. La joie sera aussi le thème du premier concert, le samedi, donné par l’ensemble, dirigé pour l’occasion par le chef letton Maris Kupcs.

Un week-end animé, car nos forains d’un week-end proposeront aux curieux une Batuca-Bach, animation gratuite et participative visant à initier petits et grands aux joie du syncrétisme, entre la batucada brésilienne et la musique de Bach. Une collation sur le pouce sera également proposée avant que ne démarre une visite guidée, baroque et insolite, de l’église Saint-Bruno et ses alentours…

Un week-end avant tout musical puisque c’est bien évidemment les concerts que visent à mettre en valeur les organisateurs via ce dispositif alléchant. Après la représentation du samedi autour de la joie, Franck-Emmanuel Comte reprendra la baguette le dimanche pour un concert intitulé “Bach, le rêve italien” explorant l’influence de l’opéra et des compositeurs italiens sur le grand maître allemand. L’occasion rêvée de s’immerger en famille (sans frustrer personne) dans l’univers d’un compositeur parfois qualifié (à tort) d’austère et cérébral.

Play Bach – Samedi 14 et dimanche 15 octobre, à l’église Saint-Bruno/Les Chartreux et dans divers lieux des pentes de la Croix-Rousse.

Détails horaires sur Concert-hosteldieu.com