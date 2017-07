Fêtes escales à Vénissieux : bon voyage !

Idir, l’University of Gnawa, The Bongo Hop, Bachar Mar-Khalifé… Très belle affiche (world) musicale pour les fêtes vénissianes 2017.

© Lee Jeffries / DR / Manuel Lagos / DR / DR De haut en bas et de gauche à droite : Bachar Mar-Khalifé, Systema Solar, Aziz Sahmaoui, Kumbia Boruka et Idir.

Depuis l’an dernier, c’est Thomas Prian (un ancien de Woodstower qui est aujourd’hui le directeur artistique de la salle Bizarre! à Vénissieux) qui s’occupe de programmer les Fêtes escales. Non sans un certain flair. Un flair résolument orienté world – ou “sono mondiale”, comme on dit –, avec en tête d’affiche cette année le chanteur kabyle Idir, le même soir qu’Aziz Sahmaoui & University of Gnawa (jazz fusion marocain), l’électro-cumbia de Systema Solar et la cumbia hybride de Kumbia Boruka, lyonnais au même titre que The Bongo Hop. Et le dernier soir, l’électro-jazz magique du Libanais Bachar Mar-Khalifé en vedette de la scène Moyen-Orient (aperçu ci-dessous). Qui dit beaux voyages dit belles escales.

Fêtes escales – Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet, à Vénissieux. Détails ici.