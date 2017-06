Fête de la musique à Lyon : les coups de cœur de la rédaction

Ce mercredi 21 juin se tient la Fête de la musique. Lyon se transformera ainsi en véritable scène vivante. Concerts et animations seront donnés par des artistes lyonnais, nationaux, mais aussi étrangers. La rédaction de Lyon Capitale vous offre une sélection des événements à ne pas manquer.

©Tim Douet Un groupe pendant la Fête de la musique (ici en 2015).

L’été est bien de retour dans la cité lyonnaise, c’est donc l’occasion de profiter de ces températures estivales pour célébrer la Fête de la musique. La journée et la soirée seront consacrées à faire danser et vibrer les Lyonnais au rythme des différentes prestations musicales proposées par la Ville. Avec une cinquantaine de concerts proposés, la cité des Gaules se déhanchera au son des différents artistes. Si les principaux événements s’enchaîneront sur la Presqu’île et dans le Vieux-Lyon, les autres quartiers n’en seront pas pour autant délaissés. Pour les amoureux de blues, de folk ou encore de musique latine, tous les amateurs de musique y trouveront leur bonheur.

Des artistes lyonnais au rendez-vous

Dans le 5e arrondissement de la ville, la chansonnette sera poussée de 20h à minuit. Pour faire danser les curieux ayant fait le déplacement, des artistes lyonnais mèneront la danse. C’est au parc de la mairie du 5e que les groupes émergents de la scène locale se produiront. Les amateurs de rock se retrouveront certainement dans l’univers du groupe GIMMIE, composé de quatre membres. Pas de panique si vous êtes féru de chanson pop, le band Lucette devrait ravir vos oreilles de leur musique pop française. Toujours dans un registre de chanson française, mais cette fois plus rock, Si Clone composé de six membres.

Plus d’infos – 20h à minuit au parc de la mairie du 5e, 14 rue Edmond-Locard, Lyon 5e – Gratuit

Un air latino

Cette Fête de la musique est également l’occasion d’échanger et de découvrir de nouvelles cultures en chanson. L’association Baila Conmigo propose ainsi au public des animations, des concerts et des initiations aux musiques latines. Un air de salsa flottera au-dessus du square Bir Hakeim où se déroulera l’événement. Dès 14h, les enfants seront les premiers à mettre un pied sur la piste avec des animations rythmées. Les plus grands auront, eux aussi, le droit à une initiation, vers 18h30. Une fois tout le monde bien échauffé, chacun pourra se donner en spectacle sur des airs de salsa lors d’un concert donné à 21h.

Plus d’infos – de 14h à minuit square Bir-Hakeim, Lyon 3e – Gratuit

Monter le son avec Sonorama

Cette année encore, le collectif d’artistes français Sonorama sera présent pour l’événement et enflammera le 7e arrondissement de la ville. Il rassemblera des artistes tels que Lucas, G2S, Harvey Möller, Okwa…. Autant de DJs qui feront découvrir ou redécouvrir leur son électro et techno au public. Cette édition marque également un tournant puisqu’elle sera la dernière pour Sonorama. Il s’agit donc du moment idéal pour aller danser au son des platines.

Plus d’info – de 17h à minuit avenue Jean-Jaurès, Lyon 7e – Gratuit

Quand musique et peinture font bon ménage

Prenez un bon DJ, quelques peintres qui s’affrontent et mixez le tout. Vous obtiendrez alors des battles de live painting. Durant une heure, au son des sets de Michel Platine, Maltfunk Byn et DJ Zajazza, les artistes peintres se feront face pendant une heure. Des thèmes seront imposés aux artistes afin de corser les battles. À la fin, le public jouera son rôle de juge en élisant la meilleure toile. Une performance unique et originale à ne pas louper ! Rendez-vous aujourd’hui, à la Taverne Gutenberg, pour un événement haut en couleur.

Plus d’infos – de 16h à 22h à la Taverne Gutenberg, place Aristide-Briand, Lyon 3e – Gratuit

De la musique c’est bien, engagée c’est mieux

Ce mercredi, la médiathèque de Vaise accueille le collectif féminin Ylissa Maloya. Ce groupe composé de quatre jeunes femmes invitera le public à plonger dans leur univers exotique. Avec leur musique inspirée du maloya (style traditionnel réunionnais) et du blues, ces artistes invitent au voyage sur les terres réunionnaises. Par ailleurs, le groupe souhaite promouvoir l’image de la femme au travers de textes engagés.

Plus d’infos – à partir de 18h à la médiathèque de Vaise, place Valmy, Lyon 9e – Gratuit