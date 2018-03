Concerts : Rap song à Lyon ce week-end

Poussés entre la chanson française et le rap, voici Chaton et Tim Dup (pour la dernière soirée des Chants de mars) et Malik Djoudi – pour découvrir celui qui ouvrira la soirée Dominique A/Feu! Chatterton à Fourvière.

© Ilyes Griyeb / DR (montage LC) Chaton / Malik Djoudi.

C’est la tendance du moment et elle est innombrable. Elle traverse le paysage musical français comme on transperce et de fait rien ni personne n’avait vu venir cette génération spontanée. Celle d’artistes poussés entre la chanson française écoutée par papa et maman (voire papy et mamie) et le rap (parfois de papa et maman aussi), qui n’ont pas su choisir entre le chant, le slam et le hip-hop, les instruments classiques et la programmation, la voix claire et l’autotune mais combinent tout ça à la fois. Dans le sillage d’un Eddy de Pretto ou d’un Lomepal, voici Chaton (que l’on a connu à Lyon en mode reggae sous le nom de Siméo), Tim Dup et Malik Djoudi (que l’on a découvert dans la programmation de Fourvière la semaine dernière), ambassadeurs de la semaine de cette nouvelle vague.

Malik Djoudi – Vendredi 23 mars à 20h30 au Groom (Lyon 1er) // et à Fourvière le 16 juin.

Chaton + Tim Dup – Samedi 24 mars à 20h30 à Bizarre! (Vénissieux)

––––––––––

Et puisque c’est le seul dont nous ne vous disons rien ci-dessus, nous vous proposons Tim Dup en vidéo.