Concert : soul music de Noël au Radiant samedi

Les musiciens de l’ONL croisent les Jackson 5 et Aretha Franklin. Ambiance 60s-70s au Radiant ce samedi, avec la chanteuse Catali Antonini.

© Auditorium de Lyon La chanteuse Catali Antonini.

La mode est au cross-over, à la détente et au mélange des genres. Ce samedi c’est aux musiciens de l’Orchestre national de Lyon d’aller s’encanailler en terres pop, plus précisément en terres soul. Ils sont allés piocher dans les répertoires de deux illustres maisons de disques spécialisées dans la soul et le funk dans les années 1960 et 1970, et s’adjoignent ici les services d’une chanteuse (Catali Antonini) pour faire sonner les riches arrangements orchestraux de ces grandes heures de la musique noire américaine. Au programme, Aretha Franklin, Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder, les Jackson 5… Que du bon !

Soulful Christmas – Samedi 2 décembre à 20h30 au Radiant-Bellevue (Caluire) et dimanche 17 à 16h, à l’Auditorium de Lyon.