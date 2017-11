Concert : le classique bien secoué au Sucre, nouveau mélange

Deuxième rendez-vous de l’année pour Shake Your Classics, lancé par Grame au Sucre, et un premier constat : on hausse le ton.

© Gaëtan Clément

Du baroque de Koopman aux machines surréalistes de NSDOS

Rappelons le concept : du classique dans un club habitué à l’électro (le Sucre), une soirée en trois parties (classique, contemporain et électro pour finir). Le but : élargir le public classique et contemporain, brasser les genres et déguster des cocktails. Et il faut dire que ce Shake Your Classics #2 nous fait de l’œil car, au-delà du grand écart proposé, l’équilibre semble si bien dosé… Jugez sur pièces : on commence avec un récital en solo du claveciniste et chef d’orchestre Ton Koopman, déjà un événement en soi quand on s’intéresse un tant soit peu à la musique baroque et qu’on connaît le talent du bonhomme. Musique française au programme (Balbastre, Forqueray, Duphly, Froberger…), de quoi transformer le temps du programme le Sucre en salon du château de Versailles ! Enjambons alors deux siècles pour accueillir l’Ensemble orchestral contemporain dans les Tierkreis, douze mélodies étranges sur les douze signes du zodiaque dont le compositeur (Stockhausen, 1928-2007) a laissé délibérément à la discrétion de ses interprètes bien des paramètres : instrumentation, variations… On poursuivra avec une création mondiale du compositeur actuel Raphaël Cendo pour ensemble instrumental et électronique (qui s’inspire d’ailleurs de l’univers des Tierkreis). Pour finir, un set électro de NSDOS, bidouilleur rétro-futuriste qui confectionne ses instruments à partir de vieilles cartes son, d’émulateurs de Gameboy, de petits bouts de métaux disséqués puis réassemblés en machines surréalistes. On se situera ici assez loin du clubbing, plutôt dans l’“expérimental”, ce qui participe d’autant à la cohérence de la progression… Une belle soirée en perspective, qui en persuadera certainement plus d’un de gravir les marches qui mènent au toit de la Sucrière.

Shake Your Classics #2 – Vendredi 1er décembre à 18h30, au Sucre