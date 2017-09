Concert : cocktail classique-électro au Sucre avec l’ONL

35 musiciens sur le toit-terrasse électro de la Confluence : l’Orchestre national de Lyon vient jouer Schubert en bord de Saône ce vendredi. Retour à l’électro en deuxième partie de soirée.

© Gaëtan Clément

Grame poursuit son entreprise de diversification des publics en renouvelant pour une deuxième saison l’opération Shake Your Classics. Le concept est assez simple : de la musique classique (voire contemporaine) dans un club habituellement dédié à l’électro. Une seconde ou troisième partie en compagnie d’un DJ, histoire de se dégourdir les jambes, et le tour est joué !

Pour ce premier rendez-vous de l’année, Grame invite l’Orchestre national de Lyon qui, taille du plateau oblige – le Sucre n’est pas l’Auditorium –, a opté pour une formule orchestre de chambre (de 35 musiciens tout de même !). Au programme, deux adaptations pour cette formation : celle de la 5e symphonie de Schubert et le 8e quatuor à cordes de Chostakovitch. Du “gros” répertoire et une proximité avec l’orchestre qui vaudra certainement le détour. Le deuxième set – électro, donc – sera assuré par Construc Re-Form (Paris) avec Birth of Frequency, une création électronique inédite. Le bar est ouvert !

Shake Your Classics #1

Vendredi 29 septembre à 19h, au Sucre, 50 quai Rambaud (Lyon 2e/Confluence)