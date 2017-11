Concert anniversaire : Arrested Development au Ninkasi

Comme un vent du Sud, samedi à Gerland.

© Todd McPhetridge Arrested Development.

Ils viennent fêter un anniversaire au Ninkasi, qui fête lui-même ses 20 ans. Pour Arrested Development, il s’agit d’un quart de siècle. Celui de la sortie de l’album 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of…, qui marqua en son temps un contrepoint à la fois doux et radical avec le gangsta rap : propos engagés portés par le flow cotonneux de Speech, esprit peace and love rappelant beaucoup la Family de Sly Stone – auquel le tube mondial People Everyday (vidéo ci-dessous) emprunte un sample – et prônant un retour à la nature, rythmiques à la coule d’inspirations directement importées d’Afrique, emprunts à l’âge d’or de la soul… Au-delà, le collectif d’Atlanta contribua aussi à briser la bipolarité concurrentielle East Coast/West Coast du hip-hop d’alors en popularisant le southern hip-hop.

Arrested Development – Samedi 4 novembre à 18h, au Ninkasi Kao