Concert : Temples, rock psyché à l’Épicerie Moderne

Voyage dans le temps à Feyzin ce samedi avec les Anglais de Temples et leurs synthés rutilants.

Le groupe Temples.

Il y a encore une dizaine d’années et peut-être moins, l’usage du synthé dans un album de rock relevait de la gageure. Dans un album de rock psychédélique, cela aurait même relevé du crime contre le bon goût, la logique et la chronologie. Mais qu’en 2017 un groupe revival psyché farcisse son œuvre de synthés rutilants et datés n’effleure même plus. Ou si cela effleure, c’est pour faire frissonner. On appelle ça le post-modernisme. Les Anglais de Temples l’ont compris qui dans leur quête rétro-futuriste du Graal psyché ont construit à coups de synthé une machine synthétique à voyager dans le temps, eux qui auparavant donnaient la part belle aux guitares. Le fait est que l’impossible quadrature du cercle réalisée ici est tout aussi réussie. En sus, il reste l’essentiel, les coupes de cheveux.

Temples – Samedi 22 avril à 20h30, à l’Épicerie Moderne (Feyzin). Ils seront aussi au Tiki Vinyl Store dimanche à 14h.

1re partie : Creatures